2018-09-10T17:44:31+03:00
Политика

Денис Москвин о выборах в Нижегородской области: «Сейчас созданы все условия для развития региона»

Нижегородское отделение партии «Единая Россия»подводит итоги выборов
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Денис Москвин о выборах в Нижегородской области: «Сейчас созданы все условия для развития региона». Фото: предоставлено НРО "Единая Россия"Денис Москвин о выборах в Нижегородской области: «Сейчас созданы все условия для развития региона». Фото: предоставлено НРО "Единая Россия"
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В Нижегородской области обработано 100% бюллетеней, и по результатам подсчетов кандидаты от «Единой России» одерживают победу на всех уровнях выборов в регионе. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Так, на выборах губернатора Нижегородской области победил Глеб Никитин, набравший более 67% голосов, на довыборах депутата в Государственную думу Дмитрий Сватковский с 47,34%, на довыборах депутата в Законодательное собрание – Артем Баранов с 56,9%, а на довыборах депутата в городскую думу Нижнего Новгорода – Сергей Горин с 56,4% голосов.

По словам секретаря регионального отделения «Единой России», депутата Государственной думы Дениса Москвина, результаты голосования показывают, что партия сохраняет доминирование в политическом пространстве.

- Я считаю, что все условия для развития региона сегодня созданы благодаря нашим избирателям, той поддержке, которую мы вчера увидели на выборах. Я хочу поблагодарить нижегородцев за оказанное доверие, мы сделаем все, чтобы его оправдать. Это дальше вопрос слаженной работы абсолютно всех ветвей власти: законодательной, исполнительной – там, где представлены наши кандидаты, наши депутаты, руководители. И здесь, конечно, предстоит очень большая работа по реализации Стратегии развития Нижегородской области, - рассказал Денис Москвин.

Дмитрий Сватковский подчеркнул, что сейчас особенно важна слаженная работа на всех уровнях власти.

- 9 сентября большинство нижегородцев поддержали партию «Единая Россия», а, значит, ту стратегию, с которой наша команда шла на выборы. Доверие, которое нам оказали избиратели, дает нам возможность решать вопросы, которые мы озвучивали в нашей программе. Позади чемпионат мира по футболу, который заложил хорошую основу для развития, впереди – 800-летие Нижнего Новгорода. Я благодарен каждому нижегородцу, который поддержал мою кандидатуру, команду губернатора – это большое доверие и лично для меня новый уровень ответственности, - отметил Дмитрий Сватковский.

Артем Баранов пообещал сразу же активно включаться в работу.

- Во время своей предвыборной кампании мы организовали порядка 300 мероприятий, провели огромное количество встреч с жителями, получили более 400 наказов. Я хочу поблагодарить и жителей Канавинского района, которые поддержали меня, и партию «Единая Россия» за предоставленную возможность работать на жителей и для жителей, - рассказал журналистам Артем Баранов.

Сергей Горин отметил, что работа по наказам, полученным во время избирательной кампании, уже началась.

- Наказов было очень много, мы их сейчас систематизировали и начали решать обозначенные задачи. Также наши жители проявили серьезный интерес к Стратегии развития региона, внесли огромное количество предложений, над которыми нам теперь предстоит работать, - отметил Сергей Горин.

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