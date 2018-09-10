2018-09-10T17:20:50+03:00
Общество

11 сентября в день матча Россия – Сербия изменится работа парковок у стадиона

Парковки возле магазинов «МЕТРО», «Декатлон», а также ТРЦ «Седьмое небо» функционируют в обычном режиме
Светлана СТРОКАН
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При наличии билета на матч водители могут воспользоваться парковками на участках по улице Совнаркомовской, около входов №3 и №4При наличии билета на матч водители могут воспользоваться парковками на участках по улице Совнаркомовской, около входов №3 и №4Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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11 сентября 2018 года в 19.00 на «Стадионе Нижний Новгород» состоится матч молодежных сборных России и Сербии в рамках отборочного турнира Евро-2019. В рамках матча Дирекция по проведению спортивных и зрелищных мероприятий предупреждает водителей о парковках, которые будут работать в другом режиме.

В этот день личный автотранспорт болельщиков может быть размещен на парковках возле стадиона: при наличии билета на матч водители могут воспользоваться парковками на участках по улице Совнаркомовской, около входов №3 и №4.

Парковки возле магазинов «МЕТРО», «Декатлон», а также ТРЦ «Седьмое небо» функционируют в обычном режиме Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Парковки возле магазинов «МЕТРО», «Декатлон», а также ТРЦ «Седьмое небо» функционируют в обычном режимеФото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Парковки возле магазинов «МЕТРО», «Декатлон», а также ТРЦ «Седьмое небо» функционируют в обычном режиме.

Напомним, с 28 сентября на четырех участках дорог в Нижегородской области вводятся временные ограничения. В связи с сужением проезжей части из-за ремонта дороги организуют реверсивное движение.

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