2018-09-10T16:34:42+03:00
Общество

В Нижегородской области стартовал фестиваль нижегородской книги

Подобное мероприятие проходит в регионе впервые
Светлана СТРОКАН
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Фестиваль нижегородской книги открылся в Белом зале Нижегородской государственной областной универсальной научной библиотеки имени ЛенинаФестиваль нижегородской книги открылся в Белом зале Нижегородской государственной областной универсальной научной библиотеки имени ЛенинаФото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
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Фестиваль нижегородской книги открылся в Белом зале Нижегородской государственной областной универсальной научной библиотеки имени Ленина 10 сентября 2018 года.

- Настало время поговорить о том, как мы дальше будем сотрудничать, как будут развиваться отношения «издатель – библиотека – читатель». На фестивале планируется обсудить проблемы юридического характера, познакомить читателей с новыми изданиями, освоить новое современное библиотечное пространство, — заявила заместитель министра культуры Нижегородской области Алла Забегалова.

В Белом зале для участников фестиваля подготовлена книжно-иллюстративная экспозиция "Нижегородская книга" Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В Белом зале для участников фестиваля подготовлена книжно-иллюстративная экспозиция "Нижегородская книга"Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В Белом зале для участников фестиваля подготовлена книжно-иллюстративная экспозиция «Нижегородская книга: из XVII в XXI век»; выставка работ члена Союза художников РФ Владимира Кундина. Для гостей фестиваля представлены книги издательств Нижегородской области: «БегемотНН», «БИКАР», «ДЕКОМ», «Кварц», «Литера», «Родное пепелище», Нижегородская областная организация Союза писателей России.

- Самая большая проблема для издателей, которую хочется обсудить на этом фестивале, – это продаваемость тиража. Сейчас складывается такая ситуация, что художественная литература плохо покупается, несмотря на все усилия авторов. Значительно большим спросом пользуется краеведческая и научная литература, - рассказала директор издательства «БегемотНН» Ольга Эрзютова.

Фестиваль пройдет 10-11 сентября 2018 года.

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