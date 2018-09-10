2018-09-10T15:57:18+03:00
Общество

Школьникам Нижнего Новгорода помогут выбрать вуз и составить программу подготовки к ОГЭ и ЕГЭ

15 сентября в Нижнем Новгороде пройдет крупнейшая образовательная выставка «Навигатор Поступления»
Эльвира ОСИПОВА
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Школьникам Нижнего Новгорода помогут выбрать вуз и составить программу подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. Фото предоставлено организаторами выставки.Школьникам Нижнего Новгорода помогут выбрать вуз и составить программу подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. Фото предоставлено организаторами выставки.
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15 сентября в Нижнем Новгороде пройдет крупнейшая образовательная выставка «Навигатор Поступления».

Зарегистрироваться на мероприятие можно бесплатно по ссылке.

"Навигатор Поступления” - выставка, которая поможет вам:

1. Определиться с профессией

После регистрации вы получите возможность пройти тест на профориентацию. Эксперты ждут встречи с вами и вашими родителями на выставке для разбора результатов. Не забудьте зарегистрировать родителей!

2. Задать вопросы лучшим вузам Москвы, России и мира

В выставке принимают участие только вузы с высокими позициями в рейтингах, чьи дипломы котируются на высшем уровне у лучших работодателей.

3. Посетить мастер-классы от топовых спикеров, вузов и экспертов в подготовке к экзаменам

В течение всего дня для вас работают 6 лекционных залов, спикеры сменяются каждые 40 минут. С программой лекций можно на странице мероприятия.

Школьникам Нижнего Новгорода помогут выбрать вуз и составить программу подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. Фото предоставлено организаторами выставки.

Школьникам Нижнего Новгорода помогут выбрать вуз и составить программу подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. Фото предоставлено организаторами выставки.

4. Проверить свою готовность к сдаче ЕГЭ и ОГЭ

В зоне тестирования каждый ученик сможет пройти диагностическое тестирование по школьным предметам и получить не только свой результат, но и узнать о ловушках экзамена от экспертов по подготовке к экзаменам ЕГЭ и ОГЭ.

5. Узнать, как подобрать репетитора и построить свою стратегию подготовки к экзаменам

В Зоне Консультаций и на стенде Навигатора старших классов для родителей каждый участник выставки сможет получить бесплатную консультацию по вопросам подготовки и поступления.

Школьникам Нижнего Новгорода помогут выбрать вуз и составить программу подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. Фото предоставлено организаторами выставки.

Школьникам Нижнего Новгорода помогут выбрать вуз и составить программу подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. Фото предоставлено организаторами выставки.

"Навигатор Поступления" - ваша возможность решить все вопросы с будущим образованием за один день.

Вы можете посетить выставку по адресу:

Нижний Новгород, ул. Совнаркомовская, 13, Нижегородская ярмарка, 1 пав.

Регистрируйтесь по ссылке.

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