2018-09-10T15:02:25+03:00
Общество

Денис Лабуза: Впервые в регионе выборы проходили с предварительным обсуждением Стратегии развития области

Член Правления Торгово-промышленной палаты Нижегородской области Денис Лабуза прокомментировал итоги выборов главы Нижегородского региона 9 сентября
Эльвира ОСИПОВА
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Член Правления Торгово-промышленной палаты Нижегородской области Денис Лабуза. Фото предоставлено ТПП Нижегородской области.Член Правления Торгово-промышленной палаты Нижегородской области Денис Лабуза. Фото предоставлено ТПП Нижегородской области.
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«Впервые в регионе выборы проходили с предварительным обсуждением Стратегии развития области», - отметил член Правления Торгово-промышленной палаты Нижегородской области Денис Лабуза, комментируя итоги выборов главы Нижегородского региона 9 сентября.

«Глеб Никитин и члены правительства обсуждали Стратегию развития и с различными профессиональными сообществами, и с жителями, любой нижегородец мог внести свои предложения. Разговор шел не о том, как нам выжить, а о том, как стать преуспевающим регионом, - подчеркнул Денис Лабуза. - И это правильный подход, совпадающий с тем вектором, который задал президент Владимир Путин в своем Послании к Федеральному собранию в 2018 году».

По словам Дениса Лабузы, на состоявшихся в Нижегородской области выборах губернатора победил сам принципиально новый подход нового главы области Глеба Никитина к решению наболевших вопросов. Денис Лабуза отметил, что за минувший год, который Глеб Никитин провел в качестве врио губернатора Нижегородской области, сдвинулись с мертвой точки многие проблемы, которые игнорировались предыдущей региональной властью годами.

«Глеб Никитин умеет слушать и слышать, - говорит Денис Лабуза. - Он сразу дает распоряжение профильному министерству приступить к работе, не дожидаясь, пока проблема станет критической, оперативно решает тактические задачи. К примеру, лет пять на моей памяти бизнес-сообщество не могло добиться от местного правительства того, чтобы налоги от бизнес-деятельности поступали в бюджеты МСУ. Ведь это и будет мотивировать глав МСУ выстраивать отношения с предпринимателями, и даст городам области новый импульс к развитию, так как дополнительный доход можно будет направить на благоустройство набережных, парков и так далее. Трудно переоценить это управленческое решение Глеба Никитина на фоне принятия нового НДС и последних данных ВЦИОМ о том, что 75% бизнесменов в России готовы продать свое дело. Губернатор открывает предпринимателям новые горизонты, ведь развитие предпринимательства является одним из критериев оценки инвестиционной привлекательности области», - заключил член Правления Торгово-промышленной палаты Нижегородской области Денис Лабуза.

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