«Проскочили за семь минут!»: Новая схема движения на Пролетарском кольце выдержала испытание первым часом пик
Проблема вечных пробок на Пролетарском кольце изматывала нижегородцев последние лет десять. Однако летом 2018 года городские власти пообещали разгрузить многострадальную развязку, построив новую дорогу от улицы Лесной до Новикова-Прибоя. Поначалу многие нижегородцы отнеслись к этой идее скептически – неужели одна дорога сможет разомкнуть этот замкнутый круг? Но в ночь с 7 на 8 сентября на этом участке действительно заработала новая схема движения. «Комсомолка» проверила, выдержала ли она испытание первым понедельничным часом пик.
Для своего эксперимента мы выбрали самое проблемное время – 8:45 утра, когда все жители нижней части города спешат на работу в верхнюю. Раньше в это время тут можно было простоять до получаса на одном только кольце. Но это раньше. Двигаемся со стороны Московского шоссе в сторону Пролетарского кольца по прямой – три минуты и мы на проспекте Ленина.
- Эх, раньше здесь на круге я бы простоял минут двадцать – не меньше, - не может сдержать изумления водитель. – С проспекта Ленина ведь всегда едут либо в сторону Автозавода, либо в сторону Переходникова. Пока всех пропустишь, стемнеет.
Действительно, теперь движение по кругу на этом участке убрано – стоят бетонные блоки и светофор. Главная дорога идет по прямой и занимает всего пару минут. Но, может быть, тогда на новой дороге от улицы Лесной до Новикова-Прибоя творится какой-то треш?
Проверим! Проезжаем по улице Новикова-Прибоя, делаем разворот….Но нет - и улица Лесная совершенно свободная.
- Неужели тут не было пробки? – интересуемся у сидящих на ближайшей остановке людей.
-Ну, совсем крохотная была. Минут за семь рассосалась.
Семь минут! Да для прежнего Пролетарского кольца это вообще не время. Так что можем констатировать – новая дорога испытание часом пик прошла. Теперь Пролетарское кольцо разделено на три транспортных потока. Напомним, со стороны улицы Переходникова к Московскому шоссе автомобили смогут ездить по новому участку дороги. От микрорайона Соцгород Автозаводского района в направлении Мызинского моста необходимо ехать по Лесной улице, дорожной развязке под железнодорожным путепроводом через Восточный проезд или улицу Райниса. Если вы едете из Ленинского района по проспекту Ленина в направлении Мызинского моста, то вам необходимо двигаться по улицам Переходникова, Лесной, дорожной развязке под железнодорожным путепроводом с выездом через проспект Ленина или через Восточный проезд.