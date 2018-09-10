«Проскочили за семь минут!»: Новая схема движения на Пролетарском кольце выдержала испытание первым часом пик

СЕГОДНЯ 13:15 2018-09-10T13:32:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Проблема вечных пробок на Пролетарском кольце изматывала нижегородцев последние лет десять. Однако летом 2018 года городские власти пообещали разгрузить многострадальную развязку, построив новую дорогу от улицы Лесной до Новикова-Прибоя. Поначалу многие нижегородцы отнеслись к этой идее скептически – неужели одна дорога сможет разомкнуть этот замкнутый круг? Но в ночь с 7 на 8 сентября на этом участке действительно заработала новая схема движения. «Комсомолка» проверила, выдержала ли она испытание первым понедельничным часом пик.

Для своего эксперимента мы выбрали самое проблемное время – 8:45 утра, когда все жители нижней части города спешат на работу в верхнюю. Раньше в это время тут можно было простоять до получаса на одном только кольце. Но это раньше. Двигаемся со стороны Московского шоссе в сторону Пролетарского кольца по прямой – три минуты и мы на проспекте Ленина.

- Эх, раньше здесь на круге я бы простоял минут двадцать – не меньше, - не может сдержать изумления водитель. – С проспекта Ленина ведь всегда едут либо в сторону Автозавода, либо в сторону Переходникова. Пока всех пропустишь, стемнеет.

Действительно, теперь движение по кругу на этом участке убрано – стоят бетонные блоки и светофор. Главная дорога идет по прямой и занимает всего пару минут. Но, может быть, тогда на новой дороге от улицы Лесной до Новикова-Прибоя творится какой-то треш?

Проверим! Проезжаем по улице Новикова-Прибоя, делаем разворот….Но нет - и улица Лесная совершенно свободная.

- Неужели тут не было пробки? – интересуемся у сидящих на ближайшей остановке людей.

-Ну, совсем крохотная была. Минут за семь рассосалась.

Семь минут! Да для прежнего Пролетарского кольца это вообще не время. Так что можем констатировать – новая дорога испытание часом пик прошла. Теперь Пролетарское кольцо разделено на три транспортных потока. Напомним, со стороны улицы Переходникова к Московскому шоссе автомобили смогут ездить по новому участку дороги. От микрорайона Соцгород Автозаводского района в направлении Мызинского моста необходимо ехать по Лесной улице, дорожной развязке под железнодорожным путепроводом через Восточный проезд или улицу Райниса. Если вы едете из Ленинского района по проспекту Ленина в направлении Мызинского моста, то вам необходимо двигаться по улицам Переходникова, Лесной, дорожной развязке под железнодорожным путепроводом с выездом через проспект Ленина или через Восточный проезд.