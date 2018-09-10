В Нижегородской области стало больше медведей

СЕГОДНЯ 13:06 2018-09-10T13:06:27+03:00

По результатам государственного мониторинга сейчас в области обитает 966 медведей , в 2017 году их было 898

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В комитете госохотнадзора Нижегородской области сообщили, что в регионе стало больше медведей. По результатам государственного мониторинга, сейчас в области обитает 966 медведей (в 2017 году — 898 особей). Наибольшее количество медведей отмечается на территории следующих районов: Борский, Варнавинский, Ветлужский, Воскресенский, Ковернинский, Краснобаковский и городской округ Семеновский.

- В охотничьих угодьях учет численности медведя довольно точно устанавливается по замерам следов на подходах к овсам, лесных дорогах и песках, - сообщил руководитель комитета госохотнадзора Николай Бондаренко. - Специалистами замеряется ширина следа передней лапы. Специальных маршрутов для учета медведей не закладывается, замеры следов делаются обычно во время нахождения учетчиков в охотничьих угодьях.

Полученная информация наносится на карту, после чего проводится идентификация отдельных особей по размерам следов. Особенно важны промеры отпечатков мозолей передних лап, ширина которых является наиболее точным и надежным признаком.

В ведомстве пояснили, что результаты мониторинга используются для нормирования добычи, принятия решения о запрете или переносе сроков охоты на тот или иной охотничий вид и для организации воспроизводственных участков.

В региональном госохотнадзоре также сообщили, что при встрече с медведем в лесу нельзя делать резких движений – стоит максимально осторожно попытаться уйти, не поворачиваясь к нему спиной, и не смотреть зверю в глаза.

Дикие животные часто приходят к садоводческим товариществам и на окраины деревень, где местные жители сваливают мусор, особенно пищевые отходы. Такие источники питания легкодоступны, кроме того, человеческая еда гораздо вкуснее, чем пища, которую звери могут найти в лесу. Чтобы избежать подобных встреч, нельзя выбрасывать вблизи мест обитания диких животных пищевые отходы.