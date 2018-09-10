СЕГОДНЯ 11:33 2018-09-10T11:34:00+03:00

20-летняя девушка и парень на год старше были вычислены на одной из улиц Автозаводского района Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

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Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Нижегородской области задержали молодую пару закладчиков.

20-летняя девушка и парень на год старше были вычислены на одной из улиц Автозаводского района. Обнаружили их сотрудники четвертого отдела УКОН ГУ при силовой поддержке отряда специального назначения «ГРОМ». Сотрудники установили, что задержанные причастны к распространению наркотических средств на территории Нижнего Новгорода бесконтактным способом.

В ходе проведения личного досмотра полицейские обнаружили и изъяли у девушки прозрачный полимерный пакет с 18 свертками с порошкообразным наркотическим средством.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/668119" frameborder="0"></iframe> На Автозаводе задержали молодую пару закладчиков.

У парня изъяли мобильный телефон с фотографиями и голосовыми файлами, содержащими адреса тайников с наркотиками. В ходе проверки по данным адресам полицейскими были изъяты другие свертки, подготовленные для закладок.

В отношении злоумышленников следователем отдела полиции № 1 Управления МВД России по Нижнему Новгороду возбуждено уголовное дело

В настоящее время задержанные дали признательные показания. Расследование продолжается.