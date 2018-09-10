2018-09-10T11:11:51+03:00
Общество

Умер 10-летний Ираклий, ставший «заложником» грузинской больницы

Семья тяжелобольного ребенка не дождалась помощи в его транспортировке в Нижегородскую область
Анастасия НАЗАРОВА
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В грузинской больнице Ираклий отметил свой первый юбилей. Ему было 10 лет...В грузинской больнице Ираклий отметил свой первый юбилей. Ему было 10 лет...Фото: СОЦСЕТИ
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Десятилетний Ираклий Лекиашвили из Дзержинска, который во время каникул оказался в реанимации тбилисской клиники, умер. Родители до последнего верили и надеялись, что мальчик выкарабкается, но чуда не случилось. Его сердце остановилось 9 сентября.

У кого только не просила помощи Наталья Миклютина, но в итоге откликнулись не многие Фото: СОЦСЕТИ

У кого только не просила помощи Наталья Миклютина, но в итоге откликнулись не многиеФото: СОЦСЕТИ

«Комсомольская правда» рассказывала, что Наталья Миклютина и Тамаз Лекиашвили поехали вместе с 9-летним сыном в Грузию повидать пожилого дедушку. У мальчика врожденный порок сердца, но чувствовал себя хорошо. Но на второй день каникул у него внезапно заболел живот. Местные врачи диагностировали непроходимость кишечника.

- Его срочно прооперировали, и поначалу все было хорошо, но потом упало давление… - рассказывала мама Ираклия. - В ходе обследования обнаружили в сердце тромб. Вдобавок ко всему у сына отек легкого, жидкость выходит через дренаж.

В реанимации мальчик провел больше месяца Фото: СОЦСЕТИ

В реанимации мальчик провел больше месяцаФото: СОЦСЕТИ

Специалисты сразу сказали, что на операцию потребуется 13 тысяч долларов, при этом гарантий, что обойдется одним оперативным вмешательством, не давали. Тогда родители решили транспортировать сына в Нижний Новгород, где его ждали знакомые кардиологи. Однако ни МЧС, ни Минздрав России не отвечали на обращения отчаявшейся матери, а ведь тяжело больному ребенку нужны особые условия перевозки.

Позже с ней связалась санитарная авиация Москвы. Правда, предупредили, что будет гражданский самолет, поскольку на организацию специального борта понадобится много времени. А после и вовсе отказались сопровождать ее тяжелобольного сына.

- Они ссылаются на то, что ребенок тяжелый. И это после того, как я купила билеты! - пожаловалась тогда Наталья.

Ираклий мечтал поехать в Грузию, чтобы покупаться, погулять и пообщаться с родным дедушкой Фото: СОЦСЕТИ

Ираклий мечтал поехать в Грузию, чтобы покупаться, погулять и пообщаться с родным дедушкойФото: СОЦСЕТИ

22 августа мальчику стало резко хуже, его перевели в кардиоклинику. Обследование показало опущение диафрагмы и наличие уже двух тромбов. Ребенка тут же увезли на операцию. Как выяснила «Комсомолка», мальчику выполнили ту самую операцию, стоимость которой - 13 тысяч долларов. Но в тот момент Наталья меньше всего думала о деньгах.

- Хоть бы сын пошел на поправку, - устало сказала женщина.

Тем временем родные и близкие семьи Лекиашвили собирали деньги на оплату пребывания Ираклия в реанимации тбилисской клиники, а после - на оплату дорогостоящей операции. Сами родители такую сумму не потянули бы.

В конце августа «Комсомолка» писала, что только долг по реанимации превысил 748 тысяч рублей, не говоря уже про те 13 тысяч долларов.

Ираклий со своими родителями Фото: СОЦСЕТИ

Ираклий со своими родителямиФото: СОЦСЕТИ

Утром 10 сентября «Комсомольская правда» поинтересовалась у Натальи Миклютиной, как там Ираклий, идет ли на поправку.

- Мой мальчик умер, - немногословно ответила мать.

Как рассказала друг семьи Лекиашвили Катерина Лепехина, ребенку все же сделали вторую операцию на сердце (убрали тромбы). И вроде состояние было стабильным, его ввели в искусственную кому, но потом он сам впал в кому.

- В организме скапливалось много жидкости, и, как предполагают врачи, случился отек мозга. Но ни КТ, ни МРТ сделать было невозможно из-за низкого давления. Да и трогать его боялись… - поделилась собеседница «Комсомолки».

Ребенка, который в больнице отметил свое 10-летие, будут хоронить в Грузии.

- Ираклий, мы все до последнего верили и ждали тебя домой. Прости нас всех, прости наше государство, которое находит деньги на лечение чужих детей, но дает отказы своему российскому гражданину в перевозке, - написала Лепехина в соцсетях.

По словам Катерины, Ираклий был очень жизнерадостным, веселым мальчишкой. Иногда стеснительным, но всегда добрым и отзывчивым.

По словам знакомых, Ираклий был жизнерадостным, веселым мальчишкой Фото: СОЦСЕТИ

По словам знакомых, Ираклий был жизнерадостным, веселым мальчишкойФото: СОЦСЕТИ

Сбор средств на оплату реанимации и операции продолжается. Ведь денежный долг, к сожалению, сам не погасится.

КОНКРЕТНО

Помочь рублем маленькому Ираклию может любой желающий.

Реквизиты: 639002429001104581 с подписью «Для Ираклия» (Екатерина Ивановна Л.). Также перевод можно осуществить по номеру телефона 8-920-040-60-28.

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