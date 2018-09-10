2018-09-10T10:43:22+03:00
Общество

24-летний парень с Бора избил посетителя кафе и обобрал его на 61000 рублей

Злоумышленник задержан нижегородскими сотрудниками полиции
Светлана СТРОКАН
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В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыездеВ настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыездеФото: ГУ МВД по Нижегородской области
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Неизвестный, избивший посетителя кафе на Бору на улице Чугунова, задержан сотрудниками Отдела ГИБДД ОМВД России по городу Бор.

Подозреваемый также унес с собой два золотых кольца, мобильный телефон и деньги. Материальный ущерб от действий злоумышленника составил 61000 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

- В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Отдела ГИБДД ОМВД России по г.Бор совместно с оперативниками ОУР была установлена личность подозреваемого в противоправном деянии. Им оказался ранее судимый местный житель 1994 года рождения. Мужчина задержан сотрудниками полиции, — сообщили в пресс-службе полиции.

В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.

24-летний парень на Бору избил и обобрал посетителя кафе.

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