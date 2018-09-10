2018-09-10T09:37:22+03:00
Политика

Предварительные итоги голосования на выборах губернатора Нижегородской области 2018: победил Глеб Никитин

За него проголосовали 67,75% избирателей
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Предварительные итоги голосования на выборах губернатора Нижегородской области 2018: победил Глеб НикитинПредварительные итоги голосования на выборах губернатора Нижегородской области 2018: победил Глеб НикитинФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В Нижегородской области подведены предварительные итоги голосования на выборах губернатора, состоявшихся 9 сентября 2018 года. Явка составила 40,52%. Об этом сообщает Избирательная комиссия Нижегородской области.

- Наибольшее число голосов избирателей – 67,75% - набрал Глеб Сергеевич Никитин, за ним следует Владислав Егоров – у него 16,63%, далее – Александр Курдюмов с 6,5%. Галина Клочкова набрала 4,35%, а Александр Быков – 3,26%, - сообщила председатель ЦИК Нижегородской области Оксана Кислицына.

Оксана Кислицына также отметила, что комиссии работали на этих выборах очень хорошо, и кампания была проведена на высоком уровне.

- Жалоб в эту избирательную кампанию поступило не очень много, и это тоже своего рода результат деятельности наших членов участковых и территориальных избирательных комиссий, за что я им хочу сказать «большое спасибо». Большое число людей задействовано в этой работе – у нас около 21 тысячи членов УИК, около 1000 членов ТИК, - поблагодарила Оксана Кислицына.

В этот же день проходили также выборы депутата Государственной думы по 129 избирательному округу – здесь лидером стал Дмитрий Сватковский, набравший 47,34%. Николай Рябов получил 22,32%, а Татьяна Гриневич – 10,78%. Явка на выборах депутата Госдумы составила 35,5%, на выборах депутата Законодательного собрания – 26,25%.

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