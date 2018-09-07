2018-09-07T18:13:17+03:00
Общество

440-летие города Арзамаса отметили в Нижегородской области

Центром празднований стала Соборная площадь
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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440-летие города Арзамаса отметили в Нижегородской области. Фото: предоставлено пресс-службой АПЗ440-летие города Арзамаса отметили в Нижегородской области. Фото: предоставлено пресс-службой АПЗ
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Церемония открытия Дня города по традиции состоялась на главной праздничной сцене на Соборной площади, где жителей и гостей поздравляли представители правительства и Законодательного собрания региона, руководители города и почетные гости. Об этом сообщает пресс-служба Арзамасского приборостроительного завода.

Пешеходная улица Арзамаса в этот день превратилась в выставку промышленных достижений, открывало которую по традиции градообразующее предприятие – Арзамасский приборостроительный завод имени Пландина.

440-летие города Арзамаса отметили в Нижегородской области. Фото: предоставлено пресс-службой АПЗ

440-летие города Арзамаса отметили в Нижегородской области. Фото: предоставлено пресс-службой АПЗ

Официальная делегация правительства области, руководства и гостей города из Болгарии, Белоруссии, Абхазии и городов-побратимов познакомилась здесь с выпускаемой на АПЗ продукцией. Посмотрели гости концерт, подготовленный творческими коллективами ДК «Ритм», фотовыставку и различные развлекательные стенды – подарок горожанам от заводчан.

– И завод, и город – это моя жизнь! Арзамас стал для меня родным. Я уже более 10 лет здесь фактически проживаю, несколько лет назад прописался, – сказал генеральный директор АО «АПЗ» Олег Лавричев. – Арзамас – замечательный город со своей древней историей, со своими добрыми традициями, уникальной архитектурой и, конечно, людьми, которые умеют трудиться. Арзамас сейчас – это город тружеников, на промышленных предприятиях которого создается основа, фундамент нашей оборонной промышленности. Арзамас – город, где активно развивается малый и средний бизнес. Благодаря усилиям наших жителей, которые трудятся не покладая рук, создается благополучие, нынешнее и будущее нашего города.

Дети забавлялись на площадке покраски бумажных самолетов «Без нас в России не летают». Оранжевые, синие, желтые самолетики с надписями «Нелли», «Егор», «Люда», наклеенные ребятами на стенде с облаками, устремлялись в голубое небо. Каждый стал пилотом собственного самолета, а в награду за творческий «полет» получал фирменные сладости.

440-летие города Арзамаса отметили в Нижегородской области. Фото: предоставлено пресс-службой АПЗ

440-летие города Арзамаса отметили в Нижегородской области. Фото: предоставлено пресс-службой АПЗ

Особой популярностью пользовалась интерактивная площадка 3D-фото. Самые смелые буквально вставали на крыло истребителя и фотографировались на фоне облаков, а всего через несколько минут их изображение уже появлялось с хэштегом завода в соцсетях.

На юбилей Арзамаса прибыли также делегации из городов-побратимов: Попово (Болгария), Чаусов, Сморгони и Славгорода (Беларусь), Зарайска (Московская область).

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