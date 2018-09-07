Известный певец Ян Марти выступил на 440-летии города Арзамаса

СЕГОДНЯ 17:30 2018-09-07T18:00:27+03:00

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Известный эстрадный певец и композитор Ян Марти выступил на Дне города Арзамаса по личному приглашению гендиректора Арзамасского приборостроительного завода Олега Лавричева. Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

Музыкант с итальянской, русской и цыганской кровью, лауреат премий «Шансон года», «Песня года» и «Золотой граммофон», отличающийся бархатным тембром голоса, бьющим через край темпераментом и жизнелюбием, заряжал в этот праздничный день жителей города своей энергетикой. Душевные, энергичные и лиричные композиции смогли услышать все арзамасцы на стадионе «Знамя».

Ян Марти на праздновании 440-летия города оказался не случайно. Он шутит, что раньше говорили: «Все дороги ведут в Рим», но этим летом все дороги вели в Сочи, где и произошло знакомство Яна с генеральным директором АПЗ Олегом Лавричевым.

– Оказалось, у нас общие друзья, а Олег Вениаминович знаком с моим творчеством, что меня приятно удивило, – рассказывает Ян Марти. – Через несколько часов общения мне поступило от него предложение приехать к вам на День города. Я всегда доверяю своей интуиции, которая вновь меня не подвела. Арзамас – город, окруженный лесным массивом, чистым воздухом. Здесь свято чтут духовные традиции. Я познакомился со многими местными монастырями. До сих пор нахожусь под большим впечатлением. Здесь я понял, в чем заключается сила русского народа. Это вера, которая помогает идти вперед, верить во все светлое и хорошее. Я узнал, что АПЗ – одно из ведущих предприятий этого замечательного города, занимающееся «оборонкой», сверхточным приборостроением. Без вас в России не летают – это мне сказал Олег Вениаминович, а значит, так оно и есть!