XI ежегодный турнир по пейнтболу состоялся в АПЗ

СЕГОДНЯ 17:15 2018-09-07T17:54:53+03:00

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Одиннадцатый ежегодный турнир АО «АПЗ» по пейнтболу состоялся в Арзамасе. Об этом сообщает пресс-служба Арзамасского приборостроительного завода.

Красочное оружие в этот день взяли в руки 120 человек – 24 команды из 13 подразделений предприятия. Каждая пятерка игроков провела по три пятиминутных игры. Задание, казалось бы, простое – захватить флаг противника, однако игрокам пришлось попотеть. У каждой команды – своя тактика и свой боевой подход. Одни предпочитали отсиживаться в обороне, другие летели в атаку, третьи комбинировали разные стратегии. В итоге были выбраны четыре сильнейшие команды, битва между которыми и определила победителя. Ими стали представители цеха №64, второе место у команды ОГК СП, третье у 65-го цеха.

Призеры и победители получили кубок, медали, грамоты и денежные призы.

Цифра

2000 шариков с краской за день отправила в сторону противника каждая из команд.