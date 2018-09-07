Нижегородские кадеты получили в подарок от АПЗ новый автобус

СЕГОДНЯ 17:10 2018-09-07T17:45:33+03:00

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Нижегородский кадетский корпус ПФО имени генерала Маргелова в День знаний получил от попечителей подарок – автобус, ключи от которого вручил гендиректор АО «АПЗ», депутат ЗСНО, член попечительского совета Олег Лавричев. Об этом сообщает пресс-служба Арзамасского приборостроительного завода.

Поздравить кадетов с началом учебного года прибыли почетные гости: Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Республике Беларусь, с 2011 по 2018 годы занимавший должность полномочного представителя президента РФ в ПФО Михаил Бабич, глава Нижегородской области Глеб Никитин, председатель Комитета Госдумы РФ по обороне Владимир Шаманов и председатель ДОСААФ России Александр Колмаков. Вместе с лучшими кадетами-маргеловцами они открыли и осмотрели здание вновь построенного учебного корпуса с актовым залом на 500 человек, реконструированный учебный корпус дополнительного образования, столовую и спортивные сооружения.

- Открывая новый учебный комплекс, мы делаем наше образовательное учреждение одним из лучших не только в системе кадетского, но и в системе общего образования РФ, чтобы ребята из разных регионов Поволжья и России здесь, в Истомино, смогли получить те знания, которые позволят им в дальнейшем выбрать военную профессию или гражданскую специальность, - отметил Михаил Бабич.