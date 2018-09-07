2018-09-07T17:44:32+03:00
Общество

Нижегородцам предложили придумать название для новой улицы

Принять участие может любой желающий
Юлия ДАНЧЕНКО
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Нижегородцам предложили придумать название для новой улицыНижегородцам предложили придумать название для новой улицыФото: СОЦСЕТИ
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Уже завтра, 8 сентября, будет открыта новая 800-метрова дорога от улицы Новикова-Прибоя до улицы Лесной, которая разомкнет кольцо на улице Пролетарской. Асфальт уложен, освещение проведено и, казалось бы, все сделано. Но… у улицы, где проходит новая дорога, нет своего названия. В связи с этим администрация Нижнего Новгорода предлагает нижегородцам самим придумать имя для новой улицы.

- Это не конкурс, а открытое предложение жителям высказывать свои пожелания. Мнения жителей, конечно, будут учитываться, но решение останется за специалистами в этом вопросе, - пояснили «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» в пресс-службе городской администрации.

Предложения жители могут направлять в администрации сразу двух районов – Автозаводского и Ленинского. Все предложения потом отправятся в городскую топонимическую комиссию. Однако окончательное решение о названии новой дороги принимают депутаты городской думы.

Также свои предложения вы можете высказывать в комментариях к этому тексту. Самые популярные войдут в список голосования, который проведет «Комсомолка», а название-победитель будет отдельно предложено депутатам городской думы для рассмотрения.

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