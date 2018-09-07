2018-09-07T17:36:02+03:00
Общество

Новая столовая для студентов и горожан открылась в Арзамасе

Заведение общепита расположено в Арзамасском приборостроительном колледже
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Новая столовая для студентов и горожан открылась в Арзамасе. Фото: предоставлено пресс-службой АПЗНовая столовая для студентов и горожан открылась в Арзамасе. Фото: предоставлено пресс-службой АПЗ
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Новая столовая для учащихся и для горожан открылась в Арзамасском приборостроительном колледже 1 сентября 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

Начался праздник с торжественной линейки. В этом году в колледж поступили 175 первокурсников. А самые трудолюбивые и активные старшекурсники по традиции получили сертификаты на стипендию имени Пландина, которая составляет 2,5 тысячи рублей.

Затем состоялось открытие новой столовой – такой подарок сделал социальный партнер учебного заведения Арзамасский приборостроительный завод имени Пландина. На ремонт помещения было потрачено около пяти миллионов рублей. После реконструкции площадь столовой возросла с 120 до 300 квадратных метров.

– Мы вместе с руководством колледжа и партнерами из Ассоциации промышленников и предпринимателей города приготовили для вас подарок – эту столовую, которая, я надеюсь, обеспечит вас комфортными условиями и качественной пищей для того, чтобы вы были здоровы, – обратился к присутствующим генеральный директор АО «АПЗ» Олег Лавричев.

– Раньше мы ютились в небольшом помещении, – рассказывает заведующая столовой Елена Николаева. – Сейчас для нас созданы все необходимые условия. На кухне работает шесть человек, у которых теперь все под рукой. Дополнительно сделали склад, цеха для выпечки, для горячих и холодных блюд. Приобрели новое оборудование, раздачу, витрину для холодных закусок, посудомоечную машину, особенно мы рады тестомесильной машине. Теперь нашу столовую могут посещать не только студенты, будем радовать всех своими фирменными рецептами.

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