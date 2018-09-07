Рок-фестиваль «Белый ветер» прошел в Арзамасе

СЕГОДНЯ 16:30 2018-09-07T17:03:51+03:00

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Двухдневный рок-фестиваль «Белый ветер» прошел в профилактории «Морозовский» в Арзамасе в минувшие выходные. Партнерами проведения мероприятия стали Арзамасский приборостроительный завод и благотворительный фонд «БлагоДарите». Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

На фестиваль съехались мотоциклисты из «Ночных волков» со всей Нижегородской области, а также из Чебоксар, Казани и Москвы.

- Каждый год мы экспериментируем, вносим в программу что-то новое, стараемся учитывать мнение нашей аудитории – у нас есть группы в соцсетях, где мы запускаем опросы, кого из артистов хотелось бы видеть на очередном фестивале, - рассказывает президент Арзамасского отделения мотоклуба «Ночные волки» Дмитрий Подмарев.

Хедлайнером фестиваля в этом году стала группа «Маша и Медведи», прославившаяся в конце 90-х годов своим хитом про Любочку.

- Рок-музыка – это музыка всех поколений, не имеющая границ, она объединяет людей разных поколений, интересов и увлечений. На нашем фестивале царит атмосфера творчества, и я всегда с большим удовольствием здесь нахожусь, - отметил генеральный директор АПЗ, депутат Законодательного собрания Нижегородской области Олег Лавричев.