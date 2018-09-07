2018-09-07T17:18:46+03:00
Общество

Фестиваль рекордсменов состоится 23 сентября на площади Минина и Пожарского

Праздник спорта начнется в 10.00 (0+)
Эльвира ОСИПОВА
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Фото предоставлено организаторами.Фото предоставлено организаторами.
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69-й легкоатлетический пробег на призы Правительства Нижегородской области.

В программе:

- Объединенный эстафетный легкоатлетический пробег

- Корпоративная эстафета

- Семейная эстафета

- Эстафета «Конфета»

- Эстафета ChekPoint

- Детская анимация

- Развлекательная программа

Начало в 10-00

Старт в 11-00

(0+)

*Необходима предварительная регистрация на сайте www.nizhny800.ru

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