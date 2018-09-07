Фестиваль рекордсменов состоится 23 сентября на площади Минина и Пожарского
Праздник спорта начнется в 10.00 (0+)
Фото предоставлено организаторами.
Изменить размер текста:
69-й легкоатлетический пробег на призы Правительства Нижегородской области.
В программе:
- Объединенный эстафетный легкоатлетический пробег
- Корпоративная эстафета
- Семейная эстафета
- Эстафета «Конфета»
- Эстафета ChekPoint
- Детская анимация
- Развлекательная программа
Начало в 10-00
Старт в 11-00
(0+)
*Необходима предварительная регистрация на сайте www.nizhny800.ru
Реклама