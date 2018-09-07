2018-09-07T16:48:35+03:00
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Победительница шоу «Пацанки» Юлия Ковалева снова пришла на проект ради сестры

Однако это не помогло Елизавете удержаться в проекте
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Победительница шоу «Пацанки» Юлия Ковалева снова пришла на проект ради сестрыПобедительница шоу «Пацанки» Юлия Ковалева снова пришла на проект ради сестрыФото: СОЦСЕТИ
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Победительнице первого сезона реалити-шоу «Пацанки» на телеканале «Пятница!» Юлии Ковалевой пришлось снова вернуться в стены «Школы Леди». Разумеется, не участницей – девушка вернулась, чтобы наконец поговорить напрямую с родной сестрой, 17-летней Елизаветой, которая, по словам Юлии, стала просто неуправляемой после возвращения старшей сестры с проекта.

- Я очень завидую Юле. Хочу, чтобы мной тоже гордились, чтобы я, как она, могла добиваться всего, чего захочу, - признавалась сама Лиза. - Я чувствовала, что все внимание идет только ей. И я стала вести себя хуже. У нас были вечные ссоры. Юля меня вечно воспитывает. И я не могу сказать ей об этом, боюсь.

И вот на третьей неделе проживания в «Школе Леди» Юлия приехала к сестре, и между ними наконец-то состоялся откровенный разговор.

- Меня бесит, когда меня воспитывают. Мне лучше знать, как мне жить, - со слезами на глазах объясняла сестре Елизавета.

- Я всегда стараюсь тебя поддерживать, сама знаешь, как я тебя люблю. Мне просто хочется, чтобы ты нашла свой путь, и не шла по наклонной, как ты шла, - сказала Юля.

По словам Юлии, этот разговор сильно изменил ее отношение к сестре.

- Мне казалось, что я знала этого человека, а оказалось, что я знаю только наполовину, - призналась Юля.

Так или иначе, повторить успех сестры в «Школе Леди» Елизавете не удалось. По итогам прошедшей недели она была отчислена из проекта – не за какие-то серьезные проступки, а просто потому, что помощь специалистов и психологов была ей нужна, пожалуй, меньше всех.

- Лиза, вы очень повзрослели за время проекта. Вы с сестрой нашли вектор, по которому вам нужно двигаться. И мы уверены, что в будущем ваша жизнь сложится наилучшим образом, - заявила директор «Школы Леди» Лаура Лукина.

- Уход Лизы Ковалевой был обоснован, и с ней расставаться было не жаль. Это не было расставанием, это было пожелание доброго пути по жизни. Она совершенно не бунтарь, она слишком юна для этого, слишком чиста и слишком добра. Просто она надела на себя чужую маску, - прокомментировала заместитель директора Татьяна Полякова.

Для других девочек новость об отчислении Лизы оказалась громом средь ясного неба – такого не ожидал никто. Впрочем, осмыслив произошедшее, одноклассницы Лизы тоже согласились, что решение было вполне обоснованным.

- Да у нее ведь и пороков толком нет – чего ей делать среди нас? Только портиться, - резюмировали оставшиеся в проекте пацанки. Но с Лизой попрощались душевно.

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