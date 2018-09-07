2018-09-07T16:41:06+03:00
Происшествия

«Нижегородка еле успела убежать»: Появилось видео обрушения бетонного крыльца на Ковалихинской

Причиной случившегося стала усталость материалов
Юлия ИСАЕВА
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Бетонное крыльцо рухнуло вечером 5 сентябряБетонное крыльцо рухнуло вечером 5 сентябряФото: Елена КОСТЮРИНА
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5 сентября в Нижнем Новгороде на Ковалихинской улице обрушилась стена, подпирающая бетонный козырек над одним из подъездов дома №51.

Инцидент произошел около 18:00, когда люди возвращались домой. К счастью, никто из жильцов не пострадал, хотя в момент обрушения на крыльце находилась девушка. Она звонила в домофон и едва успела отбежать. Через секунду после этого стена упала.

Появилось видео обрушения бетонного крыльца на Ковалихинской .

Разбирать завалы пришлось с помощью эвакуатора. Как рассказали местные жители, они постоянно писали в ДУК жалобы на аварийное состояние крыльца.

Как "Комсомолке" сообщили ДУКе, причиной обрушения перегородки входной конструкции явилась усталость материалов, поскольку дом 1973 года постройки.

- На III квартал этого года был запланирован ремонт входных групп – демонтаж старых железобетонных плит и установка новых облегченных металлических конструкций, о чем есть решение собственников дома, принятое на голосовании о видах текущего ремонта. На данный момент произведен полный демонтаж старых входных групп с применением спецтехники (крана), в самое ближайшее время начнется установка новых облегченных конструкций, внешний вид которых будет согласован с собственниками дома, - говорилось в их обращении.

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