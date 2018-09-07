Супер дискотека 90-х

СЕГОДНЯ 16:00 2018-09-07T16:36:03+03:00

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«СУПЕРДИСКОТЕКА 90-х» состоится 2 декабря 2018года во Дворце спорта Профсоюзов в 19.00.

Этой зимой, впервые в Нижнем Новгороде состоится СУПЕРДИСКОТЕКА 90-х , да, именно та самая легендарная СУПЕРДИСКОТЕКА 90-х, которая всегда была только в Москве и Санкт Петербурге, а теперь и у нас в Нижнем Новгороде!

Мы превратим Дворец спорта Профсоюзов в актовый зал из 90-х, прямо как в твоей школе. Мы отнимем магнитофон у завуча и поставим твою кассету, пригласим на медляк и оторвемся под крутяцкие треки.

Самое главное остается неизменным: атмосфера отвязных, музыкальных и таких наших 90-х. Интерактивные зоны в фойе, ностальгические видеоролики на больших экранах, безумно бешеная энергетика в зале и песни, ставшие символом безумной эпохи.

А вот имена Артистов, которые уже точно выступят на СУПЕРДИСКОТЕКЕ 90-х и каждое из которых заставит ваши сердца биться чаще:

Света, Акула, Краски (та самая - Оксана Ковалевская), Вирус, Русский размер, Турбомода, Фактор 2 (тот самый - Илья Подстрелов), легендарный DJ Цветкоff и другие... (12+)

Готовьте лосины и варенки! И до встречи 2 декабря во Дворце спорта Профсоюзов!

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