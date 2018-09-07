2018-09-07T16:18:29+03:00
Общество

«Сдаем на воду, шторы, полы и роту ОМОНа»: нижегородцы рассказали, на что собирают деньги в школах

Оказалось, даже кипяченую воду в столовых некоторых школ можно только купить
Светлана СТРОКАН
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За бесплатное образование нижегородцам приходится платитьЗа бесплатное образование нижегородцам приходится платитьФото: Алексей БУЛАТОВ
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Учебный год только начался, а кошельки родителей уже заметно похудели. К ежегодным тратам на форму и учебники прибавились сборы на кулеры с водой, канцелярские принадлежности и обстановку класса.

- 122 школа сдает на воду, семь раз за год за шторы, каждую четверть меняет полы и содержит роту ОМОНа. Про питание я вообще молчу. Ушли мы из этой школы, — рассказал один из родителей.

- Сдаем на мелки, канцелярские предметы и на песок, чтобы зимой дорожки посыпали. Красиво жить не запретишь, — сообщил Максим Трошин.

- А у нас в школе №7 в Печерах платная питьевая вода, — жалуется молодая мамочка.

Женщина имела ввиду кулер, на который складываются все родители. В большинстве школ попить водички в перемену можно в столовой:

- У нас в Кстовской школе в столовой стоит бачок с кипяченой водой и дети пьют бесплатно.

Но как оказалось, вода платная даже в столовой.

- Нет платной воды у нас. В буфете можно купить сок, чай и воду тоже. А кулер родители сами решают — ставить или нет, — рассказала директор школы Надежда Смирнова. То, что кипяченая вода в буфетах большинства школ дается детям просто так — Надежда во внимание не взяла и положила трубку.

А некоторые родители недовольны отменой «питьевого режима»:

- В школе все кулеры убрали, сказали ходить в столовую только, а в столовой не дают в перемену, только когда обед у детей. Покупаем им в бутылочках воду.

Многие родители не видят ничего страшного в том, чтобы обеспечивать свое чадо водой из кулера, ведь ежемесячно это выливается всего в 27 рублей с ученика.

- Когда я училась в 170 школе, то мы пили из под крана. Сейчас там в каждом классе кулер стоит. 250 рублей за год. Это для вас непосильные деньги что ли? 27 рублей в месяц всего. Ну не платите, пусть из дома носят, — посчитала Евгения Тюлина.

Чтобы разобраться, за что родители платить обязаны, а что должна предоставить сама школа — «Комсомольская правда» обратилась в городскую администрацию и ждет ответа.

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