Телемарафон «Ночь после выборов» пройдет на ТК «Волга» 9 сентября

СЕГОДНЯ 16:05 2018-09-07T16:12:22+03:00

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Нижегородская телекомпания «Волга» проведет телемарафон «Ночь после выборов» по итогам Единого дня голосования 9 сентября 2018 года. Об этом сообщается на сайте телекомпании.

Программа начнется в 22:00. Ведущим телемарафона «Ночь после выборов» станет Александр Резонтов. В студии будут присутствовать также кандидаты на пост губернатора, на должности депутатов, представители избирательных комиссий и партий и политические эксперты. Кроме того, состоится интерактивное обсуждение предварительных итогов голосования.

С 13:00 в течение дня в эфире телекомпании «Волга» будет транслироваться оперативная информация о ходе выборов. Предварительные итоги и оценки экспертов будут сообщаться в специальных выпусках в прямом эфире.

Напомним, 9 сентября 2018 года в Нижегородской области состоятся выборы главы региона, а также довыборы депутата в Госдуму по 129 избирательному округу, довыборы депутата Законодательного Собрания Нижегородской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 6, дополнительные выборы в городскую Думу и муниципальные выборы.