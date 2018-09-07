Политологи: «Назначение Игоря Комарова полпредом в ПФО ускорит экономический рост»

СЕГОДНЯ 13:51 2018-09-07T14:05:16+03:00

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Главной политической новостью сегодняшнего дня стало назначение Игоря Комарова полномочным представителем президента России в Приволжском федеральном округе. Соответствующий указ сегодня был опубликован на сайте Кремля.

Напомним, этот пост пустовал с 24 августа, когда прежний полпред Михаил Бабич был назначен российским послом в Беларуси. Эксперты пророчили на эту должность самые разные кандидатуры, однако в конечном итоге выбор пал на Игоря Анатольевича Комарова, несколько лет возглавлявшего государственную корпорацию «Роскосмос». И, как уверяют политологи, выбор этот вполне закономерен.

- Назначение Игоря Комарова стоит для меня в одном ряду с назначением главой Нижегородской области Глеба Никитина, - считает политолог, руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев. – Это демонстрация системного подхода к кадровой политике. Сделана ставка на технократов, доказавших, что они хорошие управленцы. Напомню, Игорь Комаров когда-то поднимал АвтоВАЗ. Все это говорит о приоритетах федерального центра – развитии, экономическом росте, обеспечении прорыва, о котором говорил президент во время и после предвыборной кампании.

Кроме того, по мнению экспертов, новое назначение откроет перед приволжскими регионами перспективы развития технологической индустрии

- Очевидно, что экономическое благополучие и безопасность России будет обеспечиваться за счет развития новых технологий. И Игорь Комаров имеет непосредственное отношение к этим процессам, - полагает политолог, руководитель нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества Евгений Семенов. – Уровень его компетенций, его опыт работы в АвтоВАЗе и в Роскосмосе – это как раз то, что нужно и стране в целом, и Приволжскому федеральному округу. Ведь ПФО является сосредоточением самых разных индустриальных парков. Что касается политического аспекта, то фигура Комарова является приемлемой для самых разных групп влияния федерального уровня. Более того, многие видят в нем человека, с которым можно выстроить дальнейшее развитие. Нельзя забывать и то, что главная задача полпреда – это стимулировать и развивать все регионы, входящие в округ. И тут у Игоря Комарова есть серьезные преимущества – он хорошо знает все эти регионы. Он родился в Саратове, несколько лет работал на АвтоВАЗе. Ему не нужно начинать с нуля, и от этого округ только выиграет – и в силу его профессиональных компетенций, и в силу того, что он хорошо его знает.

Справка «КП»

Игорь Анатольевич Комаров родился 25 мая 1964 года в городе Энгельсе Саратовской области. В 1986 году окончил Московский государственный университет им. Ломоносова по специальности «экономист». С 1992 по 2002 годы работал на руководящих должностях в крупных российских банках. С 2002 по 2013 годы занимал руководящие посты в крупнейших российских компаниях, в том числе «Норильский никель» и «АвтоВАЗ».

В октябре 2013 года распоряжением председателя правительства Дмитрия Медведева был назначен заместителем руководителя федерального космического агентства «Роскосмос», а спустя год возглавил государственную корпорацию «Роскосмос». На этом посту он проработал вплоть до мая 2018 года. 11 июля 2018 года Игорь Комаров был назначен заместителем министра образования России.