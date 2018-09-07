Подозреваемого в похищении 7-летней Маши Старостиной арестовали на два месяца

СЕГОДНЯ 12:10 2018-09-07T12:20:43+03:00

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В Нижнем Новгороде избрали меру пресечения подозреваемому в похищении семилетней Маши Старостиной – Михаилу Мотылькову. Об этом из зала суда сообщает корреспондент «Комсомольской правды» - Нижний Новгород».

Напомним, девочка пропала 1 сентября. На ее поиски срочно собрались волонтеры и полицейские и, к счастью, уже через несколько часов Маша была найдена живой и невредимой. Сначала сообщили, что девочка просто потерялась в лесном массиве. Но вскоре выяснилось – все было далеко не так просто. Оказалось, что Машу похитил 45-летний мужчина, проживающий в том же садовом товариществе.

- Когда ее нашли, на ней не было нижнего белья. Одежда была, а белья нет. Этот отморозок убежал, когда услышал голоса и увидел светящиеся фонарики. Однако потерял телефон, по которому его и вычислили. Если бы его не спугнули, то были бы необратимые последствия, - рассказала «Комсомольской правде» мама Маши – Нелли Старостина.

7 сентября 2018 года Михаила Мотылькова арестовали на два месяца. Сам подозреваемый умолял отпустить его под домашний арест, однако мать пострадавшей девочки настаивала, чтобы злоумышленника оставили под стражей. Да и репутация Мотылькова говорила отнюдь не в его пользу: мужчина ранее уже был судим за убийство и за кражу. Теперь же ему предъявлено обвинение по статье «Совершение насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет».