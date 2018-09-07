2018-09-07T11:50:58+03:00
Звезды

«Хор Турецкого» поблагодарил нижегородцев за благоустроенную Стрелку

Популярный коллектив устроил народное караоке на центральной площади Нижнего Новгорода [фото, видео]
Анастасия НАЗАРОВА
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Нижний Новгород - любимый город популярного музыкального коллективаНижний Новгород - любимый город популярного музыкального коллективаФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Масштабный праздник песни устроил «Хор Турецкого» на площади Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде 6 сентября.

По словам основателя и продюсера коллектива Михаила Турецкого, это любимый город «Хора». Во-первых, здесь у них множество поклонников, а, во-вторых, Нижний - плечо Москвы, мощная культурная столица Поволжья!

- Когда в календаре появляется Нижний Новгород, для нас это повод порадоваться, - заявил артист.

turetsky_choirturetsky_choir
Нижний Новгород, спасибо за то, что были с нами!
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Кстати, на нижегородской земле программа «Праздник песни» звучит второй раз, правда, теперь музыканты выступили с несколько обновленной программой.

"Хор Турецкого" зажег в Нижнем Новгороде Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

"Хор Турецкого" зажег в Нижнем НовгородеФото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Мы сейчас в мощной обойме. Нашли те незримые тропы в душу нашей аудитории, чтобы она пела вместе с нами как один организм. Раньше такого не было, - признался Турецкий.

Только представьте: десятки тысяч людей поют в едином порыве! Патриотизм в действии - так назвал это основатель и продюсер коллектива.

"Хор Турецкого" зажег в Нижнем Новгороде Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

"Хор Турецкого" зажег в Нижнем НовгородеФото: Роман ИГНАТЬЕВ

"Хор Турецкого" зажег в Нижнем Новгороде Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

"Хор Турецкого" зажег в Нижнем НовгородеФото: Роман ИГНАТЬЕВ

В программе с суперхитами к радости нижегородцев затесалась «Сормовская лирическая», которую, правда, популярные певцы исполняли по шпаргалке. Оказалось, что трек заказал сам глава региона Глеб Никитин.

- Он спросил: сможете? Я ответил: конечно! Это же визитная карточка города. «Под городом Горьким, где ясные зорьки…» - затянул Михаил.

"Хор Турецкого" зажег в Нижнем Новгороде Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

"Хор Турецкого" зажег в Нижнем НовгородеФото: Роман ИГНАТЬЕВ

"Хор Турецкого" зажег в Нижнем Новгороде Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

"Хор Турецкого" зажег в Нижнем НовгородеФото: Роман ИГНАТЬЕВ

А вообще хористы порадовались Нижнему Новгороду, преобразившемуся к чемпионату мира-2018 по футболу. Особенно понравилась Стрелка, где теперь красуется огромный стадион.

- Раньше она выглядела не очень, а теперь ее можно показывать иностранцам. За это нижегородцам отдельное спасибо, - поблагодарил Турецкий. - Вообще в городе произошли бешеные перемены. Например, появилась пара шикарных гостиниц европейского класса. С одной из них прекрасный вид на город. Душа радуется.

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