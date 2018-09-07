2018-09-07T11:36:48+03:00
Общество

Денис Лабуза: Событийность - необходимая составляющая развития НХП, и я рад, что это понимание демонстрирует глава области и профильный департамент

Нижегородскому региону выделили грант Минпромторга России на развитие народных художественных промыслов
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Фото предоставлено ТПП.Фото предоставлено ТПП.
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«Событийность необходимая составляющая развития НХП, и я рад, что это понимание демонстрирует глава области и профильный департамент», - сказал член Правления Торгово-промышленной палаты Нижегородской области Денис Лабуза, комментируя выделение Нижегородскому региону 50 миллионов рублей министерства промышленности и торговли Российской Федерации на развитие народных художественных промыслов.

«Грант Минпромторга России на развитие НХП - показатель грамотной работы нижегородского правительства с федеральными программами. Экономия местного бюджета и одновременно получение средств на развитие отрасли - это показатель комплексного подхода в работе по оптимизации экономики региона, - считает Денис Лабуза. - А то, что оператором работы по гранту станет Фонд развития НХП, возглавляемый Николаем Смирновым, означает открытость и прозрачность дальнейшей деятельности».

По его словам, дополнительное федеральное финансирование поможет нижегородским предприятиям увеличить оборотные средства, обновить материальную базу, улучшить маркетинг.

«Также хочется надеяться, что средства гранта будут направлены и на поддержку магазинов, реализующих продукцию народных художественных промыслов, - говорит Денис Лабуза. - Сувениры сегодня, к сожалению, приносят гораздо меньшую прибыль, чем торговля продуктами, алкоголем, бытовой химией. Владельцы этих торговых точек, по большому счету - энтузиасты, которые болеют сердцем за нижегородских производителей НХП, за ту продукцию, которая является идентификацией региона, его символом и гордостью».

По словам члена Правления Торгово-промышленной палаты Нижегородской области, глава региона Глеб Никитин совершенно справедливо заметил, что поддержка промыслов - это не только поддержка предприятий, но и территорий, повышение их туристической привлекательности.

«Чемпионат мира по футболу стал большим подспорьем и для нижегородских предприятий народных художественных промыслов, и для сетей, реализующих их продукцию, - говорит Денис Лабуза. - Событийность - необходимая составляющая развития НХП, и я рад, что это понимание демонстрирует глава области и профильный департамент. Благодаря их комплексной оперативной работе сектор народных художественных промыслов в регионе получит своевременную и необходимую поддержку. Руководитель департамента Алексей Алёхин, как непосредственный исполнитель поручения губернатора по участию в федеральной программе, проявил самый высокий профессионализм», - заключил Денис Лабуза.

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