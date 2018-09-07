2018-09-07T10:52:42+03:00
Происшествия

В Нижнем Новгороде автомобилист сбил молодую маму с коляской

В результате ДТП пострадала шестимесячная малышка [фото и видео]
Анастасия НАЗАРОВА
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Авария произошла вечером 6 сентябряАвария произошла вечером 6 сентябряФото: СОЦСЕТИ
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Неосторожность водителя едва не привела к настоящей трагедии. В Нижегородском районе в результате аварии пострадал младенец. К счастью, обошлось без погибших.

Водитель сбил маму с коляской в Нижнем Новгороде.

Информация о страшном ДТП сначала появилась в социальных сетях. Вечером 6 сентября очевидцы сообщили: какой-то человек на пешеходном переходе сбил коляску с ребенком. Слова были проиллюстрированы фотографиями с места происшествия.

В момент аварии ребенок был на руках у матери Фото: СОЦСЕТИ

В момент аварии ребенок был на руках у материФото: СОЦСЕТИ

- Вот этот переход. На последних двух фотографиях видно, что где валяется коляска, бордюр разукрашен в цвета пешеходного перехода, - уточнили нижегородцы.

В УГИБДД по Нижегородской области пояснили, что авария случилась в 19:00 по адресу Деловая улица,14.

Так место ДТП выглядит днем Фото: СОЦСЕТИ

Так место ДТП выглядит днемФото: СОЦСЕТИ

- 45-летний водитель автомобиля «Сузуки» сбил пешеходов, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, - сообщили в ГИБДД. - В итоге пострадали двое: мать и ее шестимесячная дочь.

Так место ДТП выглядит днем Фото: СОЦСЕТИ

Так место ДТП выглядит днемФото: СОЦСЕТИ

Мама 1995 года рождения была доставлена в больницу с сотрясением головного мозга (уже отпущена), а вот малышку пришлось госпитализировать. Кстати, в момент ДТП ребенок находился на руках у родительницы.

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