В Нижнем Новгороде автомобилист сбил молодую маму с коляской
Неосторожность водителя едва не привела к настоящей трагедии. В Нижегородском районе в результате аварии пострадал младенец. К счастью, обошлось без погибших.
Водитель сбил маму с коляской в Нижнем Новгороде.
Информация о страшном ДТП сначала появилась в социальных сетях. Вечером 6 сентября очевидцы сообщили: какой-то человек на пешеходном переходе сбил коляску с ребенком. Слова были проиллюстрированы фотографиями с места происшествия.
В момент аварии ребенок был на руках у материФото: СОЦСЕТИ
- Вот этот переход. На последних двух фотографиях видно, что где валяется коляска, бордюр разукрашен в цвета пешеходного перехода, - уточнили нижегородцы.
В УГИБДД по Нижегородской области пояснили, что авария случилась в 19:00 по адресу Деловая улица,14.
Так место ДТП выглядит днемФото: СОЦСЕТИ
- 45-летний водитель автомобиля «Сузуки» сбил пешеходов, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, - сообщили в ГИБДД. - В итоге пострадали двое: мать и ее шестимесячная дочь.
Так место ДТП выглядит днемФото: СОЦСЕТИ
Мама 1995 года рождения была доставлена в больницу с сотрясением головного мозга (уже отпущена), а вот малышку пришлось госпитализировать. Кстати, в момент ДТП ребенок находился на руках у родительницы.