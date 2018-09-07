Ольга Щетинина: «В обсуждении Стратегии приняли участие более 500 тысяч нижегородцев»

СЕГОДНЯ 10:30 2018-09-07T10:36:03+03:00

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Уже в эти выходные, 9 сентября, в Нижегородской области пройдет Единый день голосования. Мы будем выбирать губернатора, также пройдут довыборы в думу Дзержинска, Нижнего Новгорода, Заксобрания и Госдуму. Кроме этого, 9 сентября нижегородцы смогут оценить Стратегию развития региона, которая готовилась несколько месяцев. О том, как проходила работа над этим важнейшим документом в проекте «Герои Волги» рассказала заместитель председателя Законодательного собрания нижегородской области Ольга Щетинина.

- Ольга Владимировна, как начинает новый сезон наше Заксобрание?

- Все активно работают, многие и не уходили. Сейчас, конечно, начинается активный период. Например, мы на выступили с рядом законодательных инициатив в обеспечении тех задач, которые поставил президент. Мы сохраняем льготы для людей пенсионного возраста, чтобы все льготы остались при достижении возраста 55-60 лет. Кроме того, сейчас идет большая работа над бюджетом региона, мы готовимся к нулевому чтению, определяем приоритеты совместно с правительством, в ежедневном режиме решаем те задачи, которые, в общем-то, и должны решать депутаты Заксобрания.

- Есть надежда, что в следующем году бюджет будет профицитным?

- Безусловно, мы на это рассчитываем. Более того, мы рассчитываем, что он уже будет учитывать те стратегические задачи и цели, которые прописаны в Стратегии развития региона. По предварительным данным, он сохранит полностью социальную направленность, и не менее 70% бюджета будут составлять прямые социальные расходы.

- Давайте подробнее поговорим о Стратегии развития Нижегородской области. 9 сентября каждый нижегородец сможет за нее проголосовать. Вы принимали активное участие в этом проекте. А сколько еще людей прикоснулись к этому документу и приняли участие в его создании?

- Сложно, конечно, сказать цифру. У нас было несколько вариантов, когда человек мог принять участие в разработке Стратегии. Например, некоторые активно участвовали в стратегических сессиях, которые мы проводили в районах. Кто-то принимал участие во встречах коллективов, кто-то обсуждал отдельные направления Стратегии. Особенно хорошо работали советы ветеранов, которые предлагали свои видения по активному долголетию. Некоторые коллективные общественные организации подключались и выступали с тем или иным предложением. Поэтому более 500 тысяч нижегородцев так или иначе участвовали.

- В Стратегии на сегодняшний день кроме главных направлений уже прописано, откуда мы будем брать деньги? Есть ли имена тех, кто будет за это отвечать?

- Конечно, это стратегический документ: в нем обрисованы основные цели, задачи, показатели и определены основные источники. Сказать, что это определенные дорожные карты с конкретными сроками и фамилиями, мы не можем. Это следующий большой этап, который будет, мне кажется, еще тяжелее, чем этап формирования целей и задач. Потому что под каждую цель и задачу должны появиться конкретные ответственные, источники финансирования.

Если говорить глобально, большим преимуществом активной разработки Стратегии развития региона является привлечение в регион дополнительных средств. Во-первых, это средства инвесторов, которые, мы уверены, будут заинтересованы вкладывать в развитие Нижегородской области, потому что будут видеть основные приоритеты, которые мы для себя поставили. Во-вторых, федеральные средства, потому что когда мы определяем стратегические направления развития и нас поддерживает в этом отношении Российская Федерация, то мы рассчитываем и на госпрограммы, которые должны быть подкреплены федеральным финансированием. Поэтому я уверена, что та Стратегия, которая будет принята, она и повлечет за собой в Нижегородскую область дополнительные ресурсы.

- В Стратегии достаточно подробно написано о развитии человеческого капитала, комфортной среды проживания, здравоохранения, телемедицина и другое. Насколько инициативны были наши граждане именно в этой части?

- Это то, что звучало на каждой встрече, в независимости от того, были ли мы на предприятии по производству самолетов или в каком-то районе. Темы демографии и здравоохранения волнуют каждого жителя Нижегородской области. И здесь все были очень активны, прозвучало много интересных предложений в сфере развития демографической политики. Очень многие молодые семьи выступали с инициативой, они студенты, они хотят поддержки. Мы хотели бы в этом плане поддержки от государства, чтобы, например, мама могла не совсем уходить в ребенка, а работать. Для этого мы должны строить детские сады, чтобы она могла учиться или переучиваться, пока находится с малышом. Чтобы образование для детей было везде одинаковым. Знаете, какая одна из стратегических задач здравоохранения? Это вовлечение человека в мониторинг состояния своего собственного здоровья. Мы должны чувствовать эту ответственность, а не перекладывать ее на государство.

- Есть «Поезда Здоровья». Включена ли эта тема в Стратегию?

- Конечно, она есть, причем с нескольких сторон: это и развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и создание выездных бригад, которые позволят проводить диспансеризацию населения, особенно в отдаленных сельских населенных пунктах, где мы испытываем огромный дефицит кадров узких специалистов. Вот такие «Поезда здоровья», вот такие мониторинговые центры позволят нам по-другому посмотреть. В Стратегию попала еще и активность государства в этом отношении в выявлении граждан, которые одиноко проживающие и вовлечение и их в процесс мониторинга состояния своего здоровья.

- Вот мы проголосуем за Стратегию 9 сентября. Что будет дальше?

- Главный залог – инициатива самого главы региона Глеба Никитина. Он был очень заинтересован в подготовке Стратегии. Вообще Глеб Сергеевич планирует сохранить эту стратегическую команду, чтобы процесс общественного обсуждения в регионе сохранялся. Люди ведь не просто фантазировали и мечтали. Сначала они обозначали, что не так, потом именно в групповой работе обозначали, что бы они сделали, потом выбирали единое мнение, которое и приносили в Стратегию. Фактически люди сами экспертно предлагали пути решения. Сейчас нам их нужно переложить на дорожные карты. Для этого будут созданы межведомственные группы, объединения, флагманские проекты, точки роста. Если честно, предстоит огромнейшая работа. Голосование – это только начало этого пути.