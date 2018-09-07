2018-09-07T10:30:49+03:00
Политика

Игорь Комаров назначен полномочным представителем президента в ПФО

К своим обязанностям он приступит с 7 сентября
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Игорь Комаров назначен полномочным представителем президента в ПФО.Игорь Комаров назначен полномочным представителем президента в ПФО.Фото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин назначил Игоря Анатольевича Комарова полномочным представителем президента России в ПФО. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

- В соответствии с пунктом «к» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Комарова Игоря Анатольевича полномочным представителем Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе, - говорится в тексте сообщения. - Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.

Напомним, последние шесть лет пост полномочного представителя президента в ПФО занимал Михаил Бабич. Однако 24 августа 2018 года он был назначен новым российским послом в Беларуси. С тех пор место полпреда в ПФО оставалось вакантным. Эксперты пророчили на этот пост несколько кандидатур, однако в конечном итоге выбор пал на Игоря Комарова. Последние три года Игорь Анатольевич возглавлял государственную корпорацию «Роскосмос», а 11 июля 2018 года был назначен заместителем министра образования России.

Справка «КП»

Игорь Анатольевич Комаров родился 25 мая 1964 года в городе Энгельсе Саратовской области. В 1986 году окончил Московский государственный университет им. Ломоносова по специальности «экономист». С 1992 по 2002 годы работал на руководящих должностях в крупных российских банках. С 2002 по 2013 годы занимал руководящие посты в крупнейших российских компаниях, в том числе «Норильский никель» и «АвтоВАЗ».

В октябре 2013 года распоряжением председателя правительства Дмитрия Медведева был назначен заместителем руководителя федерального космического агентства «Роскосмос», а спустя год возглавил государственную корпорацию «Роскосмос». На этом посту он проработал вплоть до мая 2018 года.

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