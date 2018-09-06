2018-09-06T18:35:57+03:00
Около Кремля

Ольга Никитина: «Двоечников и хулиганов не брали в Комсомол»

Спецпроект программы «Около Кремля», посвященный столетию ВЛКСМ
Андрей ВОВК
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секретарь местного отделения партии «Единая Россия» в Московском районе Нижнего Новгорода Ольга Никитинасекретарь местного отделения партии «Единая Россия» в Московском районе Нижнего Новгорода Ольга НикитинаФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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29 октября 2018 года исполнится 100 лет со дня образования Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодёжи. О том, какую роль играл Комсомол в жизни юных и не очень горьковчан, и почему сегодня в стране нет аналогов этой организации, рассказала секретарь местного отделения партии «Единая Россия» в Московском районе Нижнего Новгорода Ольга Никитина в программе «Около Кремля» на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM.

Радио «Комсомольская Правда» в Нижнем Новгороде на #92и8FM - Спасибо, что вы с нами!

Ольга Никитина: «Двоечников и хулиганов не брали в Комсомол»

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