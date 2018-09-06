«Движение к свету»: в Нижнем Новгороде открылась выставка произведений русских импрессионистов

6 Сент. 10:00 2018-09-06T18:31:31+03:00

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29 августа в Нижегородском художественном музее (Кремль, 3) открылась выставка произведений русских импрессионистов «Движение к свету». На ней представлено около 80 работ конца XIX-начала XX века из собраний восьми российских музеев, в том числе Третьяковской галереи и Русского музея.

О том, почему нижегородцам и гостям города стоит посетить эту экспозицию, рассказал генеральный директор Нижегородского государственного художественного музея Роман Жукарин в эфире Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM.

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