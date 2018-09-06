«Нагрузка на развязку в районе станции метро «Пролетарская» снизится на 30%»

6 Сент. 10:00 2018-09-06T18:33:50+03:00

В ночь с 7 на 8 сентября изменится схема движения автомобильного транспорта на Пролетарском кольце Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В ночь с 7 на 8 сентября изменится схема движения автомобильного транспорта на Пролетарском кольце

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Долгие годы круговая транспортная развязка у станции метро «Пролетарская» в Нижнем Новгороде была большой головной болью для всех горожан: километровые пробки в часы пик, бесчисленное количество ДТП.

И вот, наконец, грядут масштабные изменения. Построена новая двусторонняя дорога от улицы Новикова-Прибоя до Лесной улицы, благодаря которой меняется схема движения всего транспорта. Об этом после инспекционной проверки 6 сентября более подробно рассказали глава Нижнего Новгорода Владимир Панов и его заместитель Александр Герасименко, директор МКУ «Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода» Дмитрий Брылин и замдиректора городского департамента транспорта и связи Дмитрий Рябушев.

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