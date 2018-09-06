Нижегородские почтовики приглашают подписаться на любимые издания со скидками

СЕГОДНЯ 15:00 2018-09-06T15:54:59+03:00

7 сентября на Главпочтамте Нижнего Новгорода пройдет День подписчика, посвященный старту подписной кампании на первое полугодие 2019 года

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Подписаться на издания со скидкой, получить памятные призы и подарки, принять участие в благотворительной акции «Дерево добра» в этот день могут все желающие. #почтароссии#делатьдобропросто#почтаволга1

В Дне подписчика примут участие ведущие издания региона. «Российская газета», «Комсомольская правда», «Нижегородские новости», «Земля Нижегородская», «Нижегородская правда», «Нижегородский спорт», издательства «Арбуз» и «Газетный Мир» и другие.

Оформить подписку можно также на сайте podpiska.pochta.ru.Клиенты Почты России могут оформить подписку по собственному каталогу Почты России, в который на сегодняшний день включены 3700 индексов различных газет и журналов, а также по подписным каталогам сторонних агентств. В 2018 году Почта России направила 1,5 млрд рублей собственных средств на поддержку института подписки. В период всей подписной кампании федеральный почтовый оператор предоставит подписчикам изданий, входящих в список Экспертного совета по региональным печатным СМИ при Минкомсвязи России, скидку на доставку в размере 25% по собственному каталогу Почты России или 20% по каталогам альтернативных коммерческих подписных агентств. Список изданий, на которые предоставляется скидка в эту кампанию, был утвержден Экспертным советом и составил более 2500 наименований.

Отметим, что во всех почтовых отделениях продолжается благотворительная акция «Дерево добра». Каждый желающий может оформить подписку на любое издание в адрес выбранного социального учреждения – конкретного детского дома, дома-интерната, дома ветеранов и престарелых. Акция уже стала доброй традицией для многих нижегородцев. Число желающих сделать доброе дело и оформить подписку для читателей из детских домов и домов ветеранов постоянно растет, так если в подписную кампанию на 1 полугодие текущего года нижегородцы оформили более 2300 подписок в рамках акции «Дерево добра», то на 2 полугодие число подписок выросло на 26%.

Информационная справка:

В состав Нижегородского филиала Почты России входят 22 почтамта, которые объединяют 1043 объекта почтовой связи, из них 963 стационарных отделения почтовой связи, 3 передвижных отделения, 1 – мобильное отделение связи и 76 пунктов почтовой связи.

В Нижегородском филиале Почты России работает 8 629 человек, в том числе 2 885 почтальонов и 1515 операторов почтовой связи.

Протяжённость почтовых маршрутов филиала составляет более 58 тысяч км. Автопарк филиала насчитывает 515 автомобилей. Каждый день почтовый транспорт Нижегородского УФПС преодолевает 42.1 тысячи км.

Ежегодно Нижегородское УФПС принимает около 65 млн писем и счетов и обрабатывает порядка 2 769 311 посылок. Нижегородский филиал обслуживает около 450 тысяч подписчиков, которым доставляется почти 500 тысяч экземпляров печатных изданий в год.