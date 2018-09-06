СЕГОДНЯ 15:50 2018-09-06T15:57:02+03:00

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- Это была моя мечта, - рассказал «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» Владимир Воеводкин. – Кайф от того, что я сделал, я ощутил еще, не поднявшись на гору. На последнем плоскогорье я уже не сомневался, что уже там. Когда я был на акклиматизационном выходе в 4950 метров, мне было плохо, и я думал: «Почему Эльбрус не 4950, я бы дело сделал», а когда поднялся на 5642 метра, у меня было ощущение: «Почему Эльбрус такой маленький!». У меня было еще много сил. Мне хотелось подняться еще выше.

Историческое восхождение на Эльбрус состоялось 31 августа. Именно в этот день Владимир Воеводкин стал первым нижегородцем, который, имея первую группу инвалидности по зрению, то есть различает только свет и тень, самостоятельно покорил кавказскую гору.

Два года назад Владимир уже поднимался на Эльбрус. Но сделал он это на ратраке, который довез его до высоты примерно в 5000 метров над уровнем моря.

- Мне было очень плохо, - вспоминает Владимир. - И я решил испытать себя по-настоящему. Хотел преодолеть себя и подняться на гору самостоятельно.

Побывав на Алтае, Владимир буквально влюбился в горы.

- Там я чувствую себя счастливым, мне там хорошо, спокойно, - признался он.

Два года ушло на усиленные тренировки. Владимир - бывший спортсмен, он играл за нижегородскую команду инвалидов по мини-футболу, а потому прекрасно знал, что такое хорошая физическая форма. Была у него и своя методика подготовки: специальные упражнения, в том числе на велотренажерах и беговой дорожке. Как только он почувствовал, что физически готов, он обратился к профессиональному инструктору по горным восхождениям Андрею Пудееву.

Первый слепой нижегородец самостоятельно покорил Эльбрус. Инструктор Андрей Пудеев второй слева. Фото предоставлено героем публикации

- У меня уже был опыт восхождения с людьми с ограниченными возможностями, но с инвалидами по зрению я раньше не работал, - рассказал «Комсомолке» Андрей Пудеев. – Но в мировой практике такие случаи были, поэтому я решил попробовать.

Во время тренировок Андрей и Владимир отрабатывали все сложные моменты: прохождения по веревочным перилам, узким тропам, учились работать в связке. Почти всю дорогу они были связаны короткой веревкой, которая помогала Владимиру угадывать направление движения.

- Конечно, я переживал, как мы пройдем сложные участки, - говорит Андрей. – Есть на Эльбрусе участок с очень узкой тропой, которая идет наискосок, а слева и справа от нее крутые склоны. Одно неверное движение, и ты свалишься. Именно в этом месте люди часто срываются. А поскольку мы были привязаны, то одно неверное движение, стоило не туда поставить ногу, как мы бы вдвоем полетели вниз. Но Володя очень тонко чувствовал натяжение веревки и направление моего движения, он слышал даже то, куда я ставлю ногу, а потом свою ставил туда же. У нас вообще не было никаких проблем! Но повторюсь, все это благодаря хорошей физической подготовке Владимира и нашим с ним тренировкам.

Переживал Андрей и за веревочные перила, которые тянутся почти 300 метров. Все альпинисты проходят ее с индивидуальной поясной страховочной системой. К ней привязаны две веревки с карабинами. Эти карабины необходимо цеплять в определенных местах и потом передвигаться. Сделать это достаточно сложно. Но Владимир в обе стороны прошел этот участок самостоятельно, без помощи инструктора.

Хорошая физическая подготовка спасла Владимира и от горной болезни – недостатка кислорода, при которой сильно болит голова, наступает апатия, пропадает аппетит. Некоторым становится настолько плохо, что они не могут дальше идти. Так произошло и с одним из участников группы, вместе с которой Владимир покорял Эльбрус.

- Я сказал для себя: «Надо» и после этого не обращал внимания ни на что, на первом месте у меня была морально-психологическая устойчивость, - объяснил Владимир. – Идти на протяжении нескольких часов вверх в условиях ветра, холода, солнца и отсутствия кислорода было тяжело. Но я понимал, что я здесь первый и последний раз, и я должен дойти.

- Эльбрус опасен своей погодной непредсказуемостью и каждый год там гибнет 10-12 человек, - рассказал Андрей Пудеев. – Но Эльбрус считается наиболее комфортным для альпинистов.

В Кабардино-Балкарию к подножью Эльбруса группа из пяти нижегородцев приехала 26 августа. Первые три дня они совершали тренировочные восхождения, которые также служили и для акклиматизации альпинистов. А после дня отдыха по канатной дороге добрались до высоты в 4100 метров над уровнем моря. Там они поселились в одном из горных приютов. Это небольшие вагончики с двухэтажными кроватями и небольшой электрической плиткой. Здесь они снова совершили два подъема для акклиматизации. И только потом пошли покорять Эльбрус.

Несмотря на все трудности, Владимир до сих пор находится под впечатлением.

- В настоящий момент у меня столько эмоций, все это надо переварить, пережить и понять, действительно ли я хочу еще раз подняться на гору, - улыбается Владимир. - Но если пойду, то нужно выбирать другие горы, повыше.