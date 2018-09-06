2018-09-06T15:57:02+03:00
Общество

Первый слепой нижегородец самостоятельно покорил Эльбрус

Не видя ничего, Владимир Воеводкин, поднялся на высоту 5642 метров над уровнем моря
Юлия ДАНЧЕНКО
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Первый слепой нижегородец самостоятельно покорил Эльбрус. Владимир Воеводкин в белой куртке, инструктор Андрей Пудеев в желтой куртке. Фото предоставлено героем публикацииПервый слепой нижегородец самостоятельно покорил Эльбрус. Владимир Воеводкин в белой куртке, инструктор Андрей Пудеев в желтой куртке. Фото предоставлено героем публикации
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- Это была моя мечта, - рассказал «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» Владимир Воеводкин. – Кайф от того, что я сделал, я ощутил еще, не поднявшись на гору. На последнем плоскогорье я уже не сомневался, что уже там. Когда я был на акклиматизационном выходе в 4950 метров, мне было плохо, и я думал: «Почему Эльбрус не 4950, я бы дело сделал», а когда поднялся на 5642 метра, у меня было ощущение: «Почему Эльбрус такой маленький!». У меня было еще много сил. Мне хотелось подняться еще выше.

Историческое восхождение на Эльбрус состоялось 31 августа. Именно в этот день Владимир Воеводкин стал первым нижегородцем, который, имея первую группу инвалидности по зрению, то есть различает только свет и тень, самостоятельно покорил кавказскую гору.

Два года назад Владимир уже поднимался на Эльбрус. Но сделал он это на ратраке, который довез его до высоты примерно в 5000 метров над уровнем моря.

- Мне было очень плохо, - вспоминает Владимир. - И я решил испытать себя по-настоящему. Хотел преодолеть себя и подняться на гору самостоятельно.

Побывав на Алтае, Владимир буквально влюбился в горы.

- Там я чувствую себя счастливым, мне там хорошо, спокойно, - признался он.

Два года ушло на усиленные тренировки. Владимир - бывший спортсмен, он играл за нижегородскую команду инвалидов по мини-футболу, а потому прекрасно знал, что такое хорошая физическая форма. Была у него и своя методика подготовки: специальные упражнения, в том числе на велотренажерах и беговой дорожке. Как только он почувствовал, что физически готов, он обратился к профессиональному инструктору по горным восхождениям Андрею Пудееву.

Первый слепой нижегородец самостоятельно покорил Эльбрус. Инструктор Андрей Пудеев второй слева. Фото предоставлено героем публикации

Первый слепой нижегородец самостоятельно покорил Эльбрус. Инструктор Андрей Пудеев второй слева. Фото предоставлено героем публикации

- У меня уже был опыт восхождения с людьми с ограниченными возможностями, но с инвалидами по зрению я раньше не работал, - рассказал «Комсомолке» Андрей Пудеев. – Но в мировой практике такие случаи были, поэтому я решил попробовать.

Во время тренировок Андрей и Владимир отрабатывали все сложные моменты: прохождения по веревочным перилам, узким тропам, учились работать в связке. Почти всю дорогу они были связаны короткой веревкой, которая помогала Владимиру угадывать направление движения.

- Конечно, я переживал, как мы пройдем сложные участки, - говорит Андрей. – Есть на Эльбрусе участок с очень узкой тропой, которая идет наискосок, а слева и справа от нее крутые склоны. Одно неверное движение, и ты свалишься. Именно в этом месте люди часто срываются. А поскольку мы были привязаны, то одно неверное движение, стоило не туда поставить ногу, как мы бы вдвоем полетели вниз. Но Володя очень тонко чувствовал натяжение веревки и направление моего движения, он слышал даже то, куда я ставлю ногу, а потом свою ставил туда же. У нас вообще не было никаких проблем! Но повторюсь, все это благодаря хорошей физической подготовке Владимира и нашим с ним тренировкам.

Переживал Андрей и за веревочные перила, которые тянутся почти 300 метров. Все альпинисты проходят ее с индивидуальной поясной страховочной системой. К ней привязаны две веревки с карабинами. Эти карабины необходимо цеплять в определенных местах и потом передвигаться. Сделать это достаточно сложно. Но Владимир в обе стороны прошел этот участок самостоятельно, без помощи инструктора.

Хорошая физическая подготовка спасла Владимира и от горной болезни – недостатка кислорода, при которой сильно болит голова, наступает апатия, пропадает аппетит. Некоторым становится настолько плохо, что они не могут дальше идти. Так произошло и с одним из участников группы, вместе с которой Владимир покорял Эльбрус.

- Я сказал для себя: «Надо» и после этого не обращал внимания ни на что, на первом месте у меня была морально-психологическая устойчивость, - объяснил Владимир. – Идти на протяжении нескольких часов вверх в условиях ветра, холода, солнца и отсутствия кислорода было тяжело. Но я понимал, что я здесь первый и последний раз, и я должен дойти.

- Эльбрус опасен своей погодной непредсказуемостью и каждый год там гибнет 10-12 человек, - рассказал Андрей Пудеев. – Но Эльбрус считается наиболее комфортным для альпинистов.

В Кабардино-Балкарию к подножью Эльбруса группа из пяти нижегородцев приехала 26 августа. Первые три дня они совершали тренировочные восхождения, которые также служили и для акклиматизации альпинистов. А после дня отдыха по канатной дороге добрались до высоты в 4100 метров над уровнем моря. Там они поселились в одном из горных приютов. Это небольшие вагончики с двухэтажными кроватями и небольшой электрической плиткой. Здесь они снова совершили два подъема для акклиматизации. И только потом пошли покорять Эльбрус.

Несмотря на все трудности, Владимир до сих пор находится под впечатлением.

- В настоящий момент у меня столько эмоций, все это надо переварить, пережить и понять, действительно ли я хочу еще раз подняться на гору, - улыбается Владимир. - Но если пойду, то нужно выбирать другие горы, повыше.

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