Пролетарка готова к изменениям: с 8 сентября развязка перестанет быть круговой

СЕГОДНЯ 13:33 2018-09-06T15:43:54+03:00

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Одна авария за другой, а пробки такие, что все бранные слова кончились, а они никак не рассасываются. Так на Пролетарке было раньше. Теперь, как обещают городские власти, нагрузка на круговую транспортную развязку в районе станции метро «Пролетарская» снизится процентов на тридцать. Кстати, с 8 сентября никакого кольца не будет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/667566" frameborder="0"></iframe> Новая схема движения на Пролетарке.Роман ИГНАТЬЕВ

Появилась двусторонняя дорога

В конце июня мэр города Владимир Панов приехал на Пролетарское кольцо, осмотрелся и решил: надо решать многолетнюю проблему с пробками и аварийностью.

- Открыв дорогу, мы разгрузим круговую развязку, - заявил чиновник, дав месяц на решение вопросов с собственниками гаражей, на месте которых в итоге появилась новая двусторонняя дорога от улицы Новикова-Прибоя до Лесной улицы.

Новая дорога от Новикова-Прибоя до ЛеснойФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Длина ее - почти 800 метров, а ширина - семь метров.

- Мы уложили асфальт, вывезли более двух тысяч кубометров мусора и различного грунта, построили пешеходный тротуар, установили освещение и сделали удобные парковочные карманы, - рассказал журналистам замглавы администрации Нижнего Новгорода Александр Герасименко. - Осталось нанести разметку да установить дорожные знаки.

Прибывший на открытие дороги Владимир Панов заявил, что завершить строительство развязки не получалось более пяти лет.

Владимир Панов и Александр Герасименко проверили готовность развязки к изменениямФото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Безусловно, есть замечания, потому что некоторые вещи делались в спешке. Однозначно надо сделать заезд на одной из улиц гаражного кооператива - бордюр получился слишком высокий, - отметил градоначальник. - Но делали мы это все, чтобы изменить движение на Пролетарском кольце, которое, по сути, в ночь на 8 сентября перестанет быть таковым.

Полная схема движения на Пролетарке

Схема движения в районе бывшего кольцаФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Главное - кольца не будет

Новая схема движения, которая начнет действовать уже в ближайшую субботу, вызвала у нижегородцев немало вопросов. Пояснения дал руководитель МКУ «Центр организации дорожного движения Нижнего Новгорода» Дмитрий Брылин.

Он рассказал, что попасть из Соцгорода на Московское шоссе можно будет с Лесной улицы, повернув налево и следуя по новой дороге, повернув затем снова налево в сторону шоссе. Если из Соцгорода надо попасть на Мызинский мост, то можно проехать под путепроводом на проспекте Ленина или проехать по улице Райниса. Еще, как вариант, проследовать по Восточному проезду по улице Героя Попова и выехать в сторону Мызы.

- Основное ограничение вводится для тех, кому потребуется попасть в центр Нижнего Новгорода, - подчеркнул эксперт. - Сначала надо будет выехать на проспект Ленина, слиться с общим потоком с площади Киселева, проехать через развязку на Пролетарке и далее - в центр. Для автомобилистов, которые едут по проспекту Ленина с Молитовского моста, ничего не изменится.

Новая дорога построена, но есть мелкие недочетыФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Скоро на аварийном месте установят островок безопасности из бетонных блоков по типу «Нью-Джерси», как на трассе Москва - Нижний Новгород. Первое время там будут дежурить экипажи ГИБДД.

- Мы понимаем, что введенная схема вызывает неудобства, люди будут выбирать пути объезда, и могут возникать заторы. Здесь нам помогут сотрудники ГИБДД, - уточнил Герасименко. - Посмотрим недельку, как это будет работать, а после, возможно, внесем коррективы.

Схема движения 21 маршрута общественного транспортаФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Пассажиров ждут изменения

Конечно, изменения коснуться и пассажиров общественного транспорта. С 8 сентября несколько поменяются пути следования девятнадцати маршрутов. Их замдиректора департамента транспорта Дмитрий Рябушев разделил на две группы.

Первая - это три маршрута (№66, 86, 76), по которым автобусы следовали со стороны площади Революции и по кольцу уходили на улицу Новикова-Прибоя в сторону Мызы. Теперь они будут следовать по улице Переходникова, под виадуком поворачивать на Лесную улицу, уходить налево по проспекту Ленина и дальше на улицу Новикова-Прибоя в сторону Мызы. В обратном направлении ничего не меняется.

Владимир Панов считает, что новая схема движения разгрузит Пролетарку на 30%Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Вторая группа - шестнадцать маршрутов (№15, 49, 64, 65, 69, 73, 81, 85, 87, Т-37, Т-65, Т-83, Т-85, Т-98, Т-113, Т-138), которые пока выезжают по улице Переходникова на транспортную развязку и уходят по трем направлениям: Мызинский мост, площадь Революции и Московское шоссе. Теперь автобусы будут поворачивать на Лесную улицу и через проспект Ленина переходить на транспортную развязку, а дальше - по трем направлениям. В обратную сторону никаких новшеств.

- Кому-то придется проводить в автобусе чуть больше времени из-за изменений в схеме движения, но для большинства ситуация изменится в лучшую сторону, особенно в районе «Пролетарской», - уверяет чиновник.

Ради строительства новой дороги пришлось снести несколько гаражейФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Напомним, развязка на Пролетарке неоднократно признавалась самой аварийно опасной в стране.

В 2015 году строительство дороги оценивалось в 20,5 миллиона рублей, однако вопрос «заглох» из-за отсутствия денег.

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