2018-09-06T13:08:02+03:00
Общество

«Ядовитые вещества могли попасть в почву»: Шесть свалок с химическими отходами обнаружено в Дзержинске

Сейчас специалисты определяют их уровень опасности
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Шесть свалок с химическими отходами обнаружено в Дзержинске ФОТО: Дмитрий Левашов.Шесть свалок с химическими отходами обнаружено в Дзержинске ФОТО: Дмитрий Левашов.
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Страшную находку на днях обнаружили жители Дзержинска прямо на территории городского округа – больше сорока бочек с неизвестными химическими отходами. Даже беглого взгляда на разбросанные по полям свалки хватает, чтобы понять – здесь можно отыскать значительную часть таблицы Менделеева.

- По кадастровой карте, эта территория относится к землям сельхозназначения, - рассказал «Комсомольской правде» в Нижнем Новгороде» эколог Дмитрий Левашов. – Но кто-то облюбовал их под складирование химических отходов.

Экологи насчитали больше сорока бочек и контейнеров с отходами. ФОТО: Дмитрий Левашов.

Экологи насчитали больше сорока бочек и контейнеров с отходами. ФОТО: Дмитрий Левашов.

Специалисты уже определили, что обнаруженные вещества являются отходами химического производства. Однако сами предприятия тут, по всей вероятности, не при чем.

- Сейчас ситуация в этой сфере бесконтрольная, - уверен Дмитрий Левашов. – Сами предприятия действительно отчитываются перед Росприроднадзором, а вот транспортировщики, которые забирают отходы на утилизацию, нередко оказываются жуликами. Вместо того чтобы везти их на полигон промышленных отходов или переработку, они отвозят их в ближайший лесок. Получается нешуточная экономия: за переработку им бы пришлось заплатить от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч рублей, а если речь идет об отходах выше третьего класса опасности - то уже о сотнях тысяч рублей. А они, получая деньги от предприятия, просто кладут их в карман.

По данному факту уже начато расследование ФОТО: Дмитрий Левашов.

По данному факту уже начато расследование ФОТО: Дмитрий Левашов.

Сейчас место химической свалки уже огорожено – там работают экологии и представители муниципалитета. Точный размер экологического ущерба им еще предстоит определить.

- По факту выявленной свалки промышленных, строительных и бытовых отходов специалистами минэкологии Нижегородской области возбуждено административное дело по статье «Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства», - сообщили в региональном министерстве экологии. – Сейчас по данному факту проводится административное расследование, и выявляются лица, виновные в образовании свалки.

Сами экологи сомневаются, что удастся найти виновных. ФОТО: Дмитрий Левашов.

Сами экологи сомневаются, что удастся найти виновных. ФОТО: Дмитрий Левашов.

Впрочем, сами экологи полагают, что отыскать виновников будет проблематично. И тогда ликвидировать экологический ущерб придется за счет бюджета. А ущерб тут, по их мнению, немалый.

- Ситуация тут критическая, учитывая что вещества уже проникли в песчаный грунт, - рассказывает Дмитрий Левашов. – Кроме того, поблизости находятся обводненные карьеры. Расстояние от растекающихся отходов до воды в них составляет чуть больше метра.

КСТАТИ

Какое наказание грозит виновникам?

В соответствии с законодательством, за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства грозит административная ответственность в виде штрафа:

- на юридических лиц от 100000 до 250000 рублей

- на индивидуальных предпринимателей от 30000 до 50000 рублей

- на должностных лиц от 10000 до 30000 рублей

- на граждан от 1000 до 2000 рублей

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