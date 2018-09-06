2018-09-06T10:21:53+03:00
Общество

6 сентября в центре Нижнего Новгорода изменится движение автобусов и троллейбусов

Это связано с проведением Дней Москвы
Юлия ИСАЕВА
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6 сентября в центре Нижнего Новгорода изменится движение автобусов и троллейбусов6 сентября в центре Нижнего Новгорода изменится движение автобусов и троллейбусовФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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С 5 по 7 сентября в Нижнем Новгороде празднуются Дни Москвы. В связи с этим сегодня, 6 сентября, в центре города изменится движение общественного транспорта.

Ограничения начнут действовать в 12:00 и продлятся до 22:00.

Таким образом, маршрутки №№19, 45, 52, 90, Т-24, Т-40, Т-45, Т-90, следующие от Зеленского съезда в направлении площади Сенной, будут ездить по площади Минина и Пожарского, улицам Пискунова и Минина, далее - по маршрутам. В обратном направлении - по той же схеме.

Автобусы №№40, 74, Т-60, Т-85, Т-97, Т-98, путь которых лежит от площади Свободы в направлении площади Сенной, будут двигаться по улицам Варварская, Пискунова, Минина и далее - по маршрутам. В обратном направлении - по улицам Минина, Пискунова, Варварская, площади Минина и Пожарского, улице Варварской и далее - по маршрутам.

Кроме того, автобусов маршрутов №№ 1, 68, Т-4, Т-31 будут разворачиваться на площади Минина и Пожарского в районе улицы Большая Покровская.

Для автобусов №№19, 40, 45, 52, 74, 90, Т‑24, Т-31, Т-40, Т-45, Т-60, Т-85, Т-90, Т-97, Т-98, следующих в направлении площади Сенной, остановка временно будет организована на пересечении улиц Ульянова и Пискунова.

Также изменится схема движения троллейбусов №13, 17 и 31. Они будут ездить только до площади Свободы.

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