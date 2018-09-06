Мошенники пытаются нажиться на похоронах убитой Светланы Ходеевой
Мошенники в очередной раз пытаются нажиться на чужом горе – неизвестные люди собирают деньги «на похороны» убитой и расчлененной кстовчанки Светланы Ходеевой. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» сообщила подруга Светланы Оксана Холодова (имя и фамилия изменены – прим.ред.).
- Это ложь и развод! Ни на какую помощь мы не собираем! – заявила Оксана. – Очень бы не хотелось, чтобы кто-то попался на это.
Напомним, 21-летняя Светлана Ходеева пропала 10 октября 2015 года – ушла к подруге и с тех пор ее никто не видел. Девушку искали почти три года, и лишь сейчас стало известно, что она была убита. В преступлении подозревается ее близкий знакомый Андрей С. Мужчина уже дал показания и сообщил, где спрятал расчлененные останки Светланы.
Прощание со Светланой Ходеевой состоится 11 сентября 2018 года.