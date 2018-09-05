СЕГОДНЯ 10:00 2018-09-05T18:40:29+03:00

«Со Стрелкой должен поработать очень крупный художник, чтобы был четкий, ясный, эффектный знак» Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Архитектурный критик Марина Игнатушко о судьбе знакового места для всех нижегородцев

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Вопрос развития нижегородской Стрелки вышел на федеральный уровень. В начале августа на встрече с Президентом России Владимиром Путиным глава Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о концепции развития территории Стрелки. Эта тема обсуждалась и на встрече Никитина с представителями общественности, архитекторами и градозащитниками.

На Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM свое мнение высказала председатель общественной организации «Открытая Стрелка», архитектурный критик Марина Игнатушко.

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