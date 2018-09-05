«Со Стрелкой должен поработать очень крупный художник, чтобы был четкий, ясный, эффектный знак»
Вопрос развития нижегородской Стрелки вышел на федеральный уровень. В начале августа на встрече с Президентом России Владимиром Путиным глава Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о концепции развития территории Стрелки. Эта тема обсуждалась и на встрече Никитина с представителями общественности, архитекторами и градозащитниками.
На Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM свое мнение высказала председатель общественной организации «Открытая Стрелка», архитектурный критик Марина Игнатушко.
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Архитектурный критик Марина Игнатушко: «Со Стрелкой должен поработать очень крупный художник, чтобы был четкий, ясный, эффектный знак»