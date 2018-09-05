Дмитрий Черышев: «Мы открываем много площадок для воркаута в районах области»

СЕГОДНЯ 10:00 2018-09-05T18:32:50+03:00

Главный тренер ФК «Нижний Новгород» о развитии нижегородского футбола и спорта в целом

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В проекте «Герои Волги» главный тренер ФК «Нижний Новгород» Дмитрий Черышев рассказал о развитии нижегородского футбола и региональных спортивных проектах.

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