Дмитрий Черышев: «Мы открываем много площадок для воркаута в районах области»
Главный тренер ФК «Нижний Новгород» о развитии нижегородского футбола и спорта в целом
Главный тренер ФК «Нижний Новгород» Дмитрий ЧерышевФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В проекте «Герои Волги» главный тренер ФК «Нижний Новгород» Дмитрий Черышев рассказал о развитии нижегородского футбола и региональных спортивных проектах.
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Дмитрий Черышев: «Мы открываем много площадок для воркаута в районах области»
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