Политолог Евгений Семенов: «В Нижегородской области - комфортная избирательная кампания»
На выборах 9 сентября в регионе будут работать общественные наблюдатели
политолог, руководитель Нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества Евгений СеменовФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В Единый день голосования 9 сентября нижегородцам предстоит сделать свой выбор. Характеристику избирательной кампании в нашем регионе дал политолог, руководитель Нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества Евгений Семенов в программе «Около Кремля» на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM.
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«В Нижегородской области - комфортная избирательная кампания» - политолог Евгений Семенов о выборах и общественных наблюдателях
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