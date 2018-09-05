Политолог Евгений Семенов: «В Нижегородской области - комфортная избирательная кампания»

СЕГОДНЯ 10:00 2018-09-05T18:37:59+03:00

На выборах 9 сентября в регионе будут работать общественные наблюдатели

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В Единый день голосования 9 сентября нижегородцам предстоит сделать свой выбор. Характеристику избирательной кампании в нашем регионе дал политолог, руководитель Нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества Евгений Семенов в программе «Около Кремля» на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM.

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