Круговое движение у станции метро «Пролетарская» уходит в прошлое

СЕГОДНЯ 10:00 2018-09-05T18:35:38+03:00

Схема движения на Пролетарском кольце в Нижнем Новгороде изменится с 8 сентября Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Схема движения на Пролетарском кольце в Нижнем Новгороде изменится с 8 сентября

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В ночь с 7 на 8 сентября на Пролетарке изменится схема движения по кольцу. Это связано с открытием новой дороги от улиц Лесной до Новикова-Прибоя.

Таким образом, со стороны Пролетарской улицы к Московскому шоссе автомобили смогут ездить по новому участку дороги. Движение по кругу между улицей Пролетарской и проспектом Ленина будет закрыто. Обсудили дорожно-транспортные изменения на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM.

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