СЕГОДНЯ 10:00 2018-09-05T19:28:47+03:00

100 нижегородцев пропали без вести за первые полгода 2018 года Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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13-летнюю Машу Ложкареву ищут больше месяца. Пошла третья неделя поисков 9-летней Маши Люлиной. На днях в садовом товариществе «Березки-1» на Московском шоссе исчезла 7-летняя Маша Старостина, в тот же день ее нашли, живую, но в лесу и без одежды… В начале сентября в Богородске пропал 27-летний Алишер Назаров, который участвовал в поисках Люлиной. Более месяца идут поиски 57-летнего Льва Якушева…

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