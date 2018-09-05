СЕГОДНЯ 17:35 2018-09-05T18:10:59+03:00

Локализация технологий для отечественных СПГ-проектов обсуждалась на совещании в АО «ОКБМ Африкантов»

Изменить размер текста: A A

Совещание по локализации производства оборудования в Нижегородской области для СПГ-проектов, реализуемых российскими газовыми компаниями, состоялось на базе АО «ОКБМ Африкантов» в среду, 5 сентября 2018 года. В совещании приняли участие глава Нижегородской области Глеб Никитин, гендиректор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, заместитель промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков и председатель правления ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон, а также руководители предприятий-изготовителей технологического оборудования. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

На совещании обсуждались перспективы развития СПГ-проектов в России, настоящие и будущие потребности компаний в оборудовании, меры поддержки российских предприятий, участвующих в развитии СПГ-технологий.

- Нижегородская область обладает большими возможностями для решения этой задачи. У нас планируется реализация целого ряда проектов в этой сфере с огромным ростом производства. Крупнотоннажного СПГ – в 7-8 раз до 2030 года, а в сфере малотоннажного СПГ возможен рост производства и в сотни раз, - отметил Глеб Никитин.

Глеб Никитин: «Российский центр компетенций по СПГ-технологиям создадут в Нижегородской области». Фото: предоставлено ОКБМ Африкантов

В 2018 года Минпромторг России подготовил дорожную карту локализации СПГ-технологий в России, согласно которой предусматривается создание новых научных разработок в части сжижения газа, а также полигонов для их тестирования.

Одно из важнейших условий локализации СПГ-технологий – создание собственной стендово-испытательной базы. Но пока стендовые комплексы необходимых размеров в России отсутствуют, что ставит изготовителей и заказчиков оборудования в зависимость от владельцев аналогичных стендов из США.

- На первом этапе на ОКБМ Африкантов должен быть построен стендовый комплекс. Второй этап – организация в Нижегородской области промышленного криогенного кластера, - сообщил Глеб Никитин.

Глеб Никитин: «Российский центр компетенций по СПГ-технологиям создадут в Нижегородской области». Фото: предоставлено ОКБМ Африкантов

По словам Василия Осьмакова, дорожная карта планируется до середины 20-х годов, и к тому времени планируется перейти на российскую национальную технологию по сжижению природного газа.

- Наличие в России собственного стенда даст, прежде всего, независимость от зарубежных технологий и позволит российским предприятиям обеспечить полноценную локализацию производства оборудования, - подчеркнул генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

- НОВАТЭК в декабре прошлого года принял новую стратегию, в которой собирается производить к 2030 году 57 миллионов тонн СПГ. А через 3-4 года мы это пересмотрим, и у нас будет возможность увеличиться в наших стратегических планах до 70 миллионов тонн, - заявил Леонид Михельсон.