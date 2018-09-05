Виктор Шендерович: «На передачу “Куклы” я не вернусь, мне не к лицу»

СЕГОДНЯ 17:20 2018-09-05T17:26:12+03:00

Сатирик рассказал, почему ни за что не вернется в самый скандальный телепроект начала 2000-х

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Российский писатель, поэт и драматург Виктор Шендерович, прославившийся благодаря телевизионной сатирической передаче «Куклы», рассказал, почему ни за что на свете не вернется в этот проект.

Покопаться в прошлом и пофантазировать о будущем сатирика заставили журналисты, пришедшие на премьеру спектакля по пьесе Шендеровича «Потерпевший Гольдинер» в нижегородском театре «Комедiя». Пресса все допытывалась, стоит ли ждать возвращения на ТВ легендарных «Кукол».

- В «Куклы» я не вернусь! - отрезал сатирик. - Как говорится, мне не к лицу и не по летам.

По его признанию, чтобы заниматься таким проектом, надо быть молодым и злым. А ему, 60-летнему писателю, хочется издавать книжки и сочинять новые пьесы.

- Мне это интереснее. Но сатира как жанр - примета свободной страны. Это такая азбука. Если страна свободная, в ней можно шутить над первым лицом публично в праймтайм.

Шендерович вспомнил, что прежде чем создать «Куклы», команда познакомилась с аналогичными передачами во Франции и Великобритании.

- Боже мой! Меня упрекали: «Как вы смеете? Это же наш президент!» (Ельцин. - Прим. ред.). Так вот я посмотрел выпуски английского аналога «Кукол» за 2004 год и онемел. Это действительно ужасно, ниже пояса. Уже лет 800 англичане окунают начальство в дерьмо и делают это исправно.

Однажды в Москву приехал один из создателей английского аналога «Кукол» - Spitting image («Как вылитые») - Роджер Лоу, который поделился любопытнейшей историей.

- Член королевской семьи проштрафился по женской части. Скандал был! И вышла передача, где его кукла лежит в постели, а из-под одеяла струится недвусмысленная связка сосисок, - рассказал сатирик. - Ее величество решила, что это чересчур, вызывала королевского прокурора и сказала, что хочет подать в суд на Spitting image. А прокурор ее отговорил, предположив, что создатели шоу придут в суд с сосисками. Понимаете, у них прокурор может сказать королеве: не надо!

Инцидент с прокурором был и у самого Виктора Шендеровича. В далеком 1995-м… Тогда было возбуждено первое дело против «Кукол».

- После очередного выпуска взбешенный Черномырдин позвонил прокурору и сказал (как он это умеет) без подлежащих и сказуемых: «Ну как? Ну что? Как вот это?» - улыбается Виктор Шендерович. - Это нам потом рассказывали его референты. Прокурор в тот же день завел на нас дело. Не знали потом, как выпутаться.

Тогда-то Шендерович и стал звездой телеэфира.