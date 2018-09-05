2018-09-05T16:31:23+03:00
Общество

Jacobs продолжает вдохновлять: мечтайте и говорите об этом смело!

У каждого из нас есть мечта, а может даже несколько
Эльвира ОСИПОВА
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Фото предоставлено компанией Jacobs.Фото предоставлено компанией Jacobs.
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Но часто мы боимся делиться ими, а иногда даже признаться себе в том чего так сильно желаем. Возможно, именно поэтому многие мечты так и не реализуются. Оставаясь невысказанными, они меркнут и забываются.

Чтобы задуманное сбывалось, важно соблюсти одно условие: мечтать самозабвенно и непременно громко говорить о своих целях.

Уже много лет Jacobs вдохновляет людей во всем мире мечтать и не сомневаться в их исполнении. Слоган “Мечтай с открытыми глазами” - как раз об этом. Ведь все задуманное может воплотиться в жизнь, главное - суметь услышать своего внутреннего мечтателя. Как правило, поверить в это помогают убедительные примеры. Именно поэтому лицом новой кампании Jacobs стала девушка, которая не боялась мечтать, верила в себя и сумела добиться многого - актриса Мария Кожевникова.

“Мечтайте вслух! Ведь если мы говорим о своей мечте, значит мы уже на пути к ней”, – советует Мария Кожевникова.

Фото предоставлено компанией Jacobs.

Фото предоставлено компанией Jacobs.

Новый амбассадор – не единственное яркое событие для Jacobs. Бренд запустил платформу «Поделись своей мечтой», где каждый может громко заявить о своей сокровенной мечте. Причем сделать это очень просто: написать о своем заветном желании, создать уникальный дримборд и поделиться им со своими друзьями в социальных сетях. Сделать такое личное и важное заявление - действительно смелый шаг.

Некоторые пользователи смогут узнать, каково это, когда твоя мечта в реальности открыта не только твоим друзьям, но и всей стране. Эксперты уникального сообщества мечтателей Jacobs ознакомятся со всеми работами участников и выберут победителей, чьи мечты и фото украсят настоящие билборды в нескольких городах России. Так что вдохновляйтесь аромагией Jacobs, мечтайте смелее и громко заявляйте о своих целях, с каждым разом приближаясь к их воплощению!

Фото предоставлено компанией Jacobs.

Фото предоставлено компанией Jacobs.

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