36-летняя Наталья Водянова показала своим поклонникам язык
Многодетная мама и по совместительству топ-модель Наталья Водянова выложила в своем микроблоге Инстаграм фото, на котором она - в стильном клетчатом костюме с рюкзаком на спине.
- Back to school (Обратно в школу. - Прим. ред.), - коротко написала знаменитая нижегородка.
Казалось бы, поклонники должны были снова восхититься необычайно стройной фигурой 36-летней модели, однако фанатов повело не в ту сторону. Их внимание приковал высунутый язык шалуньи Водяновой.
- Язык длинный, как у Альберта Эйнштейна! - прокомментировала bushueva9097.
- Язык розовый, без налета. Здорово! - заключила eleanorru.
- Какой язычок длинный, прикольно, - добавила janatasylbekova.
И еще пара сообщений в таком духе. Правда, некоторым показалось, что язык - это уже лишнее, но почему, не уточнили.
Хотя без традиционных вопросов типа «Как вы сохранили себя в такой прекрасной форме? (родив-то пятерых!)» не обошлось. Русская золушка не поленилась и ответила:
«Мне кажется самое важное заниматься любимым делом и тогда не будет времени рассматривать недостатки (которые мы все в себе так любим рассматривать, только дай возможность!). Ведь тогда можно себя ценить за поступки, а внешность - это приятный бонус. Но если есть цель похорошеть, то нужно ее ставить и к ней идти. Это тоже повод себя уважать, когда достигаешь намеченных целей».
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