2018-09-05T15:44:56+03:00
Звезды

36-летняя Наталья Водянова показала своим поклонникам язык

Некоторые обиделись, посчитав этот поступок лишним
Анастасия НАЗАРОВА
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Многие отметили, что "школьная форма" русской золушке к лицуМногие отметили, что "школьная форма" русской золушке к лицуФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Многодетная мама и по совместительству топ-модель Наталья Водянова выложила в своем микроблоге Инстаграм фото, на котором она - в стильном клетчатом костюме с рюкзаком на спине.

- Back to school (Обратно в школу. - Прим. ред.), - коротко написала знаменитая нижегородка.

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Back to School
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Казалось бы, поклонники должны были снова восхититься необычайно стройной фигурой 36-летней модели, однако фанатов повело не в ту сторону. Их внимание приковал высунутый язык шалуньи Водяновой.

- Язык длинный, как у Альберта Эйнштейна! - прокомментировала bushueva9097.

- Язык розовый, без налета. Здорово! - заключила eleanorru.

- Какой язычок длинный, прикольно, - добавила janatasylbekova.

natasupernovanatasupernova
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И еще пара сообщений в таком духе. Правда, некоторым показалось, что язык - это уже лишнее, но почему, не уточнили.

natasupernovanatasupernova
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Хотя без традиционных вопросов типа «Как вы сохранили себя в такой прекрасной форме? (родив-то пятерых!)» не обошлось. Русская золушка не поленилась и ответила:

«Мне кажется самое важное заниматься любимым делом и тогда не будет времени рассматривать недостатки (которые мы все в себе так любим рассматривать, только дай возможность!). Ведь тогда можно себя ценить за поступки, а внешность - это приятный бонус. Но если есть цель похорошеть, то нужно ее ставить и к ней идти. Это тоже повод себя уважать, когда достигаешь намеченных целей».

natasupernovanatasupernova
On my way
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