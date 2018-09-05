36-летняя Наталья Водянова показала своим поклонникам язык

СЕГОДНЯ 15:25 2018-09-05T15:44:56+03:00

Многие отметили, что "школьная форма" русской золушке к лицу Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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Многодетная мама и по совместительству топ-модель Наталья Водянова выложила в своем микроблоге Инстаграм фото, на котором она - в стильном клетчатом костюме с рюкзаком на спине.

- Back to school (Обратно в школу. - Прим. ред.), - коротко написала знаменитая нижегородка.

natasupernova Back to School

Казалось бы, поклонники должны были снова восхититься необычайно стройной фигурой 36-летней модели, однако фанатов повело не в ту сторону. Их внимание приковал высунутый язык шалуньи Водяновой.

- Язык длинный, как у Альберта Эйнштейна! - прокомментировала bushueva9097.

- Язык розовый, без налета. Здорово! - заключила eleanorru.

- Какой язычок длинный, прикольно, - добавила janatasylbekova.

natasupernova Takes salsa lesson once when do I start my tour? Ну как вам Кармен?!

И еще пара сообщений в таком духе. Правда, некоторым показалось, что язык - это уже лишнее, но почему, не уточнили.

natasupernova Лето - это маленькая жизнь

Хотя без традиционных вопросов типа «Как вы сохранили себя в такой прекрасной форме? (родив-то пятерых!)» не обошлось. Русская золушка не поленилась и ответила:

«Мне кажется самое важное заниматься любимым делом и тогда не будет времени рассматривать недостатки (которые мы все в себе так любим рассматривать, только дай возможность!). Ведь тогда можно себя ценить за поступки, а внешность - это приятный бонус. Но если есть цель похорошеть, то нужно ее ставить и к ней идти. Это тоже повод себя уважать, когда достигаешь намеченных целей».

natasupernova On my way

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