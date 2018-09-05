В усадьбе «Подвязье» в течение месяца начнутся противоаварийные работы

СЕГОДНЯ 15:06 2018-09-05T15:11:33+03:00

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За последние несколько лет усадьба Приклонских-Рукавишниковых «Подвязье» в Богородском районе - точнее то, что от нее осталось - стало настоящим яблоком раздора для общественников и церкви. В июле 2015 года большая часть полуразрушенных зданий старинного комплекса была передана Нижегородской митрополии, что вызвало гнев представителей общественности. Долгие годы они собственными силами пытались восстановить усадьбу, добились признания ее памятником культуры федерального значения. Однако передача усадьбы церкви поставила крест на возможности создания там государственного музея.

- Никто из представителей церкви за это время здесь не появился - все по-прежнему на моих плечах, - спустя год после передачи прав собственности рассказывала «Комсомолке» председатель ТОС усадьбы «Подвязье» Жанна Потравко. - Я пыталась добиться встречи с владыкой Георгием и обговорить вопросы восстановления, но на все мои запросы никто не ответил. В результате мне пришлось выступить с открытым письмом, чтобы признать передачу усадьбы церкви незаконной. Потому что она погибнет, если будет закрыта от людей.

В дальнейшем усадьба "Подвязье" должна стать туристической жемчужиной региона.

И вот, наконец, спустя три года в этом споре поставлена точка – после долгих поисков инвестора Нижегородская митрополия отказалась от своих прав на старинный комплекс. Единственным исключением стало непосредственно здание церкви, расположенной в Подвязье.

- Мы отказались от остальных зданий в связи с тем, что несмотря на все наши призывы и многочисленные обращения к неравнодушным людям, нам так и не удалось найти инвестора, способного вложить свои средства в восстановление памятника, - рассказал руководитель пресс-службы Нижегородской митрополии РПЦ Алексей Пестрецов. – Что касается самого храма в усадьбе «Подвязье», то там месяц назад начались восстановительные работы. Уже установлены леса и идет расчистка здания от мусора. Вслед за этим планируется начать реставрационные работы.

Когда начнется реставрация остальных зданий усадьбы, пока неясно. Но противоаварийные работы там необходимо начать как можно скорее. Общественники надеются, что смогут получить разрешение на их выполнение в течение месяца.

- Прежде всего, необходимо укрепить стены, во многих местах они просто падают, - рассказывает Жанна Потравко. – Сильнее всего это видно в служебном корпусе. Однако даже для проведения таких первоочередных работ необходимо разрешение и проект. Как только придут документы, мы готовы приступить к их выполнению.

Впрочем, в дальнейшем усадьбу ожидают куда более серьезные преобразования. В частности, она уже стала приоритетным проектом будущей стратегии развития Нижегородской области. Причем там ее основным назначением назван туризм.

Нижегородская митрополия отказалась от своих прав на усадьбу.

- Действительно, в стратегию развития она вошла как туристический объект, - подтвердила Жанна Потравко. – Причем там очень жестко регламентирована ее дальнейшая судьба: туристическое использование с целью создания музея, коммерческое использование, восстановление усадьбы и строительство подъездной дороги. Все это позволит сделать этот памятник культуры общедоступным местом.

Правда, кто возьмет на себя всю эту работу, пока неясно. Юридический статус усадьбы пока остается открытым.

- Как федеральная собственность усадьба сейчас не интересна ни инвесторам, ни государству, - признает Жанна Потравко. – Чтобы заняться восстановлением усадьбы, она должна быть передана единому хозяину. Соответствующие письма с предложением взять на себя ответственность за памятник, уже разосланы во все государственные и муниципальные органы, в том числе в администрацию Нижнего Новгорода. Если никто из них не откликнется, усадьба может быть передана и в частные руки. Предварительные договоренности о такой возможности уже достигнуты.